به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی به همراه مسعود احمدیان معاون فرهنگی این نهاد عصر دوشنبه ۱۶ اسفند از پشت صحنه «فیلم سینمایی خاله قورباغه» در پلاتو شماره یک بنیاد سینمایی فارابی دیدن کرد.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از روند تولید فیلم گفت: در شرایطی که ساخت آثار رئال در سینما مرسوم است، تهیه و تولید فیلم عروسکی موزیکال نوید بخش حرکتی نو در پاسخ به نیاز کودکان و خانواده ها است و حمایت بنیاد سینمایی فارابی طی ۲ سال گذشته از تولید فیلم های سینمایی کودکان و نوجوانان و همدلی صمیمانه و زحمات شورای راهبردی و سیاستگذاری سینمای کودک و نوجوان، گام های مستحکم و در عین حال پابرجایی را برای احیای مجدد این نوع آثار فراهم می کند.

وی در پایان گفت: امید است با استمرار این روند و جذب مخاطبان زیاد این عرصه، شاهد رشد و شکوفایی بیشتری در این زمینه باشیم.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: خاله قورباغه مهربان و معاشرتی که بزرگترین مشکلش تنهایی و دور افتادگی از ۹۸ بچه‌اش است، در این فیلم در کنار شخصیت‌های جدیدی چون خواهر دوقلویش با نام آبجی باجی، پزشک جنگل با نام حکیمه باجی، همسایه طماع و خلافکارش با نام سمسارباشی، یاور افسانه‌ای‌اش با نام نخودی و نوه‌هیی که هرکدام از شهری یا کشوری به سراغش می آیند، برای بچه‌ها و بزرگترها، از مفاهیمی چون عواطف خانوادگی، دوستی، نشاط، همکاری، هوشمندی، میراث فرهنگی، مدیریت بحران و... قصه می‌گوید.