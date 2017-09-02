«خاله قورباغه» در حال صداگذاری است/ پایان کار صدای «آستیگمات»

بهمن اردلان صداگذار سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدیدترین فعالیت های خود گفت: در حال حاضر صداگذاری دو فیلم سینمایی را در دست دارم که یکی از ٱنها «خاله قورباغه» به کارگردانی مسعود کرامتی و تهیه کنندگی فرشته طائرپور است.

وی با اشاره به اینکه این فیلم را می توان یک اثر خوب و جذاب برای مخاطب سینما دانست، ادامه داد: دوبله «خاله قورباغه» به پایان رسیده و صداگذاری آن در حال انجام است.

این صداگذار فیلم تاکید کرد: فیلم سینمایی دوم «آستیگمات» به کارگردانی مجیدرضا مصطفوی است که به زودی کارهای نهایی صداگذاری آن به پایان می رسد.

اردلان در پایان گفت: در تلویزیون نیز کار صدای سریال «سرزمین کهن» کمال تبریزی را برعهده داشتم که نزدیک به ۲ ماه است که به پایان رسیده است.