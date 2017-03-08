نخستین نشست هم اندیشی نخبگان «جبهه مردمی» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست هم اندیشی نخبگان جبهه مردمی عصر روز گذشته(۱۷ اسفند) در مسجد الرحمن تهران برگزار شد.

در این نشست که با عنوان «منظومه انقلابی گری» برگزار شد، اعضای شورای مرکزی و برخی از کاندیداهای معرفی شده این جبهه و نیز جمعی از حامیان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی حضور داشتند.

محمدباقر ذوالقدر رئیس ستاد جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، در ابتدای این نشست هم اندیشی به تشریح دلایل تشکیل این جبهه و حرکت آن بر اساس مشارکت بدنه مردمی پرداخت.

در ادامه اعضای کمیته سیاسی این جبهه گزارشی از جریان شناسی سیاسی گروه ها در آستانه انتخابات و نیز لزوم بازگشت به گفتمان انقلاب اسلامی و مختصات انقلابی گری ارائه کردند و به نقد سیاست های دولت یازدهم از جمله مشکلات معیشتی و عدم تحقق وعده های دولت پرداختند.

همچنین بررسی سطور تاریخی جریان شیعی و انقلابی و تغییرات جامعه ایران از زمان مشروطه تا دولت های پس از انقلاب اسلامی از دیگر بخش های این نشست هم اندیشی نخبگان بود.

