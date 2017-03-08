بازی اکبرعبدی در «محله گل و بلبل۲» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون ایران پس از سپری کردن دوران بیماری، مقابل دوربین مجموعه تلویزیونی «محله گل و بلبل ۲» قرار گرفت و به ایفای نقش پرداخت.

این بازیگر که تاکنون در نقش های متفاوت حضور داشته است، اردیبهشت ماه امسال به دلیل عارضه کلیه در بیمارستان بستری شد و پس از سپری کردن دوران نقاهت، برای نخستین بار پس از بهبودی طی روزهای گذشته در نقش آراز که عموی عمو پورنگ است ایفای نقش کرد و قرار است سکانس های مربوط به بازی وی در ویژه برنامه نوروزی «محله گل و بلبل ۲» پخش شود.

اکبر عبدی پیش از این هم در ۲ قسمت از مجموعه «محله گل و بلبل۱» به ایفای نقش پرداخته بود.

مجموعه تلویزیونی «محله گل و بلبل ۲» به تهیه کنندگی مسلم آقاجانزاده و کارگردانی احمد درویش علی پور ساخته شده است، این مجموعه با اجرای داریوش فرضیایی و نویسندگی محمد درویش علی پور هر شب ساعت ۱۹ از شبکه دو پخش می شود.

داریوش فرضیایی، ‌بهنوش بختیاری، ‌نادر سلیمانی، سارا خوئینی ها، امیر نوری، ملیکا شریفی نیا، نعیمه نظام دوست، امیرمحمد متقیان، ابراهیم شفیعی، فرهاد بشارتی، ‌امیر سهیلی، جواد انصافی، آرش میراحمدی، مجید صیادی و (بازیگران خردسال) عرفان برزین، صدرا محرمی، آرشیدا سادات سید پور و ارمیا خندان بازیگران سریال «محله گل و بلبل ۲» هستند.

اکبر عبدی و ارژنگ امیرفضلی از جمله بازیگران ویژه برنامه نوروزی «محله گل و بلبل ۲» هستند.

همچنین فروزان بهرام پور، محمد اعلمی و عارفه عباسی عروسک گردان های این مجموعه هستند و شوکت حجت، سامان مظلومی و نازنین حقیری نیز به ترتیب صداپیشگی عروسک های یاور، داور و باور را به عهده دارند.

تصویر برداری قسمت های نوروزی «محله گل و بلبل ۲» در لوکیش های این سریال همچنان ادامه دارد.