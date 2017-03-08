به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، سی و پنجمین شب شاعر با موضوع گرامیداشت یاد و خاطر شاعر فقید مرحوم احمد عزیزی روز یکشنبه ۲۲ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ در نخلستان سازمان هنری رسانهای اوج برگزار میگردد.
در حالی که پیش از این بنا بود شب شاعر سی و چهارم، آخرین شب شاعر در سال ۱۳۹۵ لقب بگیرد، پس از درگذشت مرحوم احمد عزیزی شاعر خوشقریحه و معاصر کشور، سی و پنجمین شب شاعر به گرامیداشت یاد و خاطر این شاعر فقید اختصاص داده شد.
بر همین اساس روز سی و پنجمین شب شاعر یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ از ساعت ۱۶ در نخلستان سازمان هنری رسانهای اوج واقع در خیابان آیت الله طالقانی، خیابان برادران شهید مظفر (شمالی) برگزار خواهد شد.
گفتنی است این مراسم با حضور تنی چند از ادیبان و شاعران معاصر و همچین دوستان، همکاران و خانواده مرحوم احمد عزیزی برگزار خواهد شد.
شب شاعر مراسمی است که در راستای پاسداشت شاعران انقلاب اسلامی، در سازمان هنری رسانهای اوج برگزار میگردد و در همین چهارچوب تا کنون سی و چهار مراسم شب شاعر در سازمان هنری رسانهای اوج برگزار شده است.
