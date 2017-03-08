بخش خصوصی ناجی جشنواره «حسنات» است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر باکیده مشاور دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه «حسنات» اصفهان درباره این جشنواره اظهار کرد: من از دوره پنجم کم و بیش از نزدیک با جشنواره «حسنات» آشنا شدم و در دوره ششم در اتاق فکر تلاش کردم که به سمت جدیدتری برای برگزاری و معرفی جشنواره قدم برداریم که حرکتی مثبت بود.

وی ادامه داد: از چندین منظر می‌توان این نگاه را بررسی کرد؛ اول اینکه بخش جدیدی را در فیلم‌ها برای عموم مردم ایجاد کرد که این امر اتفاق افتاد و تحت عنوان «هر شهروند یک فیلم» که استقبال خوبی از این طرح شد و حدود هزار نفر با دوربین‌های غیر حرفه‌ای فیلم ساختند و به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند که در نوع خود بی نظیر بود. در کنار این موضوع استقبال چشمگیری در حوزه فیلم کوتاه و فیلمنامه‌نویسی صورت گرفت.

باکیده ملی شدن جشنواره را از دیگر کارهای دوره ششم عنوان کرد و افزود: در این دوره توانستیم جشنواره را از محدوده یک استان خارج کنیم و در عرصه رسانه و میان هنرمندان شاکله‌ای ملی به آن بدهیم. اگر نیم نگاهی به هیات‌های انتخاب که به صورت تخصصی در رشته‌های مختلف فعالیت داشتند، بیندازیم، نگاه ملی را در جشنواره خواهیم داشت از همین رو بزرگترین گام برای ملی شدن جشنواره «حسنات» را می‌توان در آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره دید.

وی افزود: از ویژگی‌های شهر برگزاری جشنواره می‌توان به این نکته اشاره کرد که اصفهان در سطح دنیا شهری شناخته شده است و با بیشتر شهرهای بزرگ دنیا خواهر خواندگی دارد. این شناخت از شهر اصفهان این بهانه را ایجاد کرد که جشنواره نیم نگاهی به بخش ملل داشته باشد. در گام اول به سمت جریان سازی فیلم های کوتاه با موضوع نیکوکاری با کشور آلمان رفتیم، همچنین تعامل با مدرسه چند رسانه ای هامبورگ آلمان صورت گرفت و از بین فیلم هایی که برای حضوردر جشنواره شناسایی شد ۱۶ کشور جهان در بخش ملل حضور داشتند. اینها خواسته هایی بود که دوستان ما در اتاق فکر جشنواره داشتند و بخش عمده آن اتفاق افتاده است. جشنواره «حسنات» از این بابت مغتنم است که بخش خصوصی حامی آن است و با اعتقادی که سینماگران به این موضوع دارند که بخش خصوصی و صنوف می توانند ناجی سینما باشند تداوم در برگزاری این جشنواره شروع خوبی می تواند باشد. «حسنات» این کار را شروع کرده و در تعامل با هنرمندان استان خصوصی سازی را انجام داده است. در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که پتانسیل خوبی در کانون «حسنات» وجود دارد که به شکل خود جوش و با نیتی پاک این جشنواره را اداره می کنند.

باکیده در پایان گفت: این موضوع نشان دهنده آن است که از ابتدا برگزاری جشنواره بر پایه نیکوکاری و «حسنات» بوده است و جا دارد یادی کنیم از مرحوم زاوان قوکاسیان که پایه گذار این جشنواره بوده است و امروز ما سعی می کنیم راه او و «حسنات» را ادامه دهیم.