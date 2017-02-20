به گزارش خبرنگار مهر سید علی نکویی، ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری ششمین جشنواره فیلم کوتاه حسنات با موضوع احسان و نیکوکاری اظهار داشت: دامنه احسان و نیکوکاری بسیار وسیع است و طیف وسیع از خدمات را شامل می شود که دیدگاه ما نیز به همین اندازه گسترده است.

وی افزود: شرایط دنیای امروز این ضرورت را ایجاب می‌کند که امور خیر به شکل سازمان یافته و تشکیلاتی و با دقت اجرا شود.

رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره حسنات با بیان اینکه امروز در جامعه ما تعداد زیادی از این موسسات شکل گرفته و اصفهان از نظر تنوع خیریه‌ها و مراکز NGO در کشور زبانزد است، تاکید کرد: در جشنواره فیلم کوتاه حسنات در کنار معرفی آثار هنری همواره یکی دو خیریه شاخص و یکی از چهره های خدوم این عرصه معرفی می‌شود.

تجلیل از خیریه‌های برتر استان اصفهان در جشنواره حسنات

وی با بیان اینکه احسان و نیکوکاری با کارهایی تشکیلاتی ثمره بهتری دارد، ادامه داد: با تجلیل از خیریه‌های برتر استان بر این نکته تاکید کنیم که بخش احسان و نیکوکاری علاوه بر مسئولیت های فردی نیازمند تلاش های جمعی و گروهی همراه با برنامه‌ریزی و تبیین نقشه راه است.

نکویی در ارتباط و پیوند جشنواره با متن جامعه و مردم نیز بیان داشت: این موضوع دغدغه سالهای گذشته ما تاکنون است چرا که معتقدیم باید تلاش‌های هنرمندانِ این جشنواره در مکانی مناسب به نمایش درآید.

وی ادامه داد: گرچه آموزش و یرورش، صدا وسیما و زندان ها تا حدودی برای جشنواره حسنات به ما کمک کردند اما اغلب دستگاه‌ها آن گونه که انتظار داشتیم به شکل عملی از این فعالیت استقبال نکردند و این مشکلی است که در راستای ارتباط بهتر جشنواره با متن مردم حس می شود.

رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره حسنات گفت: ما عقیده داریم که فیلم‌های جشنواره باید برای مردم ارائه شود و امیدواریم سینماها مدارس و سالن‌های سطح شهر این فیلم‌ها را به نمایش بگذارند که این امر یکی از اهداف ماست.

در بخش دیگری از این نشست باکیده مشاور دبیر جشنواره حسنات نیز در ارتباط با انتخاب داوران جشنواره فیلم کوتاه حسنات تاکید کرد: جشنواره حسنات در بحث انتخاب هیئت‌های انتخاب وداوری سه شیوه اجرایی پیش بینی کرده است.

وی افزود: هیئت داوران اصلی جشنواره دارای خط ملی هستند که هفت نفر برای داوری فیلم‌ها و سه نفر در بخش فیلمنامه انتخاب شده‌اند.

انتخاب برگزیدگان بخش «هر شهروند، یک فیلم» جشنواره حسنات با آرای مردمی

مشاور دبیر جشنواره حسنات با بیان اینکه در بخش داوران جوان نیز در حوزه پرورش جوانان گام برداشتیم تا نگاه نقادانه به فیلم‌ها را به درستی لحاظ کند، گفت: برای انتخاب داوران جوان فراخوان عمومی در سطح شهر پخش شد که مجموعه ای به عنوان هیئت داوران جوان انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: همچنین در این دوره از جشنواره حضور و مشارکت مردم در امر داوری را خواهیم داشت و در بخش هر شهروند یک فیلم آثار با توجه به آرای مردمی انتخاب می شود.