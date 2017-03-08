لزوم توجه به موضوع مدیریت فکر در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد اقبالی صبح چهارشنبه در جلسه هم اندیشی هسته گزینش استان البرز که با حضور دبیر هیئت عالی گزینش کشور در سالن شهدای دولت برگزار شد در خصوص تهدیدها و فرصت های فضای مجازی به ویژه اپلیکیشن تلگرام که بیش از دیگر اپلیکیشن ها مورد استفاده ایرانیان قرار گرفته است، گفت: پلیس فتا در حوزه جرائمی که در بستر اینترنت جرم انگاری شده است ورود پیدا می کند.

وی با تاکید بر اینکه تلگرام یک تکنولوژی وارداتی است که مورد استفاده هم وطنان قرار می گیرد به اهمیت فضای مجازی اشاره کرد و گفت: اهمیت فضای مجازی به گونه ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند «فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت پیدا کرده است».

رئیس پلیس فتای استان البرز گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری در خصوص اهمیت فضای مجازی فرمودند «اگر مدیریت کشور را بر عهده نداشتم مدیریت فضای مجازی را بر عهده می گرفتم» بیانات رهبری حائز نکات مهمی در این خصوص است.

ضرورت آشنایی مردم با دنیای دیجیتال

سرهنگ اقبالی با بیان اینکه استفاده از شبکه های مجازی جزو لاینفک زندگی بشر امروزی شده است، گفت: استفاده از خودپردازها و تراکنش های مالی که در گوشه گوشه کشور انجام می شود با استفاده از فضای مجازی است.

وی با تاکید بر اینکه به قدری ارتباطات بهم نزدیک شده است که از کره زمین به عنوان دهکده جهانی یاد می کنند، گفت: در حال حاضر یک پزشک می تواند در قاره ای دیگر به وسیله ربات جراجی انجام دهد.

رئیس پلیس فتای استان البرز با تاکید بر اینکه با انقلابی شگرف در در حوزه ارتباطات مواجه هستیم، گفت: عدم آشنایی مردم با سواد رسانه ای و دیجیتال منجر به تهدیدهای فراوانی می شود.

سرهنگ اقبالی مدیریت فضای مجازی را بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از شهروندان گوشی هوشمند دارند این نکته مهم نباید فراموش شود که گوشی هوشمند خود یک رسانه است.

انتشار عکس های خانوادگی در فضای مجازی

وی در بخش دیگری به خانواده ها توصیه کرد به فرزندان خود در خصوص استفاده درست از فضای مجازی آموزش دهند زیرا استفاده نادرست از فضای مجازی با ضعف پایه های دینی افراد رابطه مستقیم دارد.

رئیس پلیس فتای استان البرز با تاکید بر اینکه روزانه کاربران زیادی اکانت خود در فیسبوک را به روز می کنند، گفت: متاسفانه شاهد انتشار عکس های خانوادگی در فیسبوک و دیگر شبکه های مجازی هستیم این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است که باید مورد توجه خانواده ها قرار گیرد.

سرهنگ اقبالی به تلاش برخی سودجویان برای توزیع مواد مخدر آنهم با استفاده از امکانات فضای مجازی اشاره کرد و گفت: متاسفانه پرونده های زیادی در خصوص استفاده نادرست از محصولات بی کیفت تبلیغ شده در فضای مجازی که برای کاربران مشکلاتی را به وجود آورده، تشکیل شده است.

وی به تبلیغ ُمدهای ناهنجار در فضای مجازی اشاره و به خانواده ها توصیه کرد مراقب فرزندان نوجوان خود باشند چرا که سودجویان در کمین غفلت خانواده ها هستند.

تهدیدی به نام بدافزارها در فضای مجازی

رئیس پلیس فتای استان در بخش دیگری به اپلیکیشن پیام رسان تلگرام اشاره کرد و گفت: درصد قابل توجهی از هم وطنان از این اپلیکیشن استفاده می کنند که نیازمند مراقبت است.

سرهنگ اقبالی با اشاره به وجود بدافزارها گفت: در برخی گروه های تلگرامی لینک های تبلیغی ارسال می شود که به محض کلیک کاربر بدافزار در گوشی اجرا شده و دستیابی به اطلاعات ممکن می شود.

وی به شهروندان در خصوص استفاده از تصاویر خود برای پروفایل تلگرام هشدار داد و گفت: استفاده از تلگرام و شبکه های مجازی برای ادارات ممنوع است.

رئیس پلیس فتای استان البرز در بخش دیگری به مدیریت فکر در فضای مجازی به ویژه تلگرام اشاره کرد و گفت: این موضوع باید از سوی متولیان امر مورد توجه ویژه قرار گیرد.