به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی عصر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت کابل‌های برق و خطوط مخابراتی در سطح شهرستان، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی و پلیس آگاهی قرار گرفت.

دستگیری سارقان حین ارتکاب جرم

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، دو سارق را هنگام ارتکاب جرم شناسایی کردند و طی عملیاتی آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به توقیف خودروی متهمان تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو، مقداری کابل مسروقه به‌همراه ابزار و تجهیزات تخصصی سرقت کشف شد.

اعتراف به سه فقره سرقت

امانی خاطرنشان کرد: متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به سه فقره سرقت اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.