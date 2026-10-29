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۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹

دستگیری دو سارق کابل‌های برق و مخابرات در کوهدشت

دستگیری دو سارق کابل‌های برق و مخابرات در کوهدشت

کوهدشت- فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگیری دو سارق کابل‌های برق و خطوط مخابراتی حین ارتکاب جرم و کشف سه فقره سرقت در این شهرستان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی عصر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت کابل‌های برق و خطوط مخابراتی در سطح شهرستان، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی و پلیس آگاهی قرار گرفت.

دستگیری سارقان حین ارتکاب جرم

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، دو سارق را هنگام ارتکاب جرم شناسایی کردند و طی عملیاتی آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به توقیف خودروی متهمان تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو، مقداری کابل مسروقه به‌همراه ابزار و تجهیزات تخصصی سرقت کشف شد.

اعتراف به سه فقره سرقت

امانی خاطرنشان کرد: متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به سه فقره سرقت اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6993926

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