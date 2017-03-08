۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۴۴

در حوزه رسیدگی به شکایات مشتریان؛

بانک پاسارگاد موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ شد

بانک‌پاسارگاد در موفقیتی دیگر توانست گواهینامه‌ ایزو ۱۰۰۰۲ در حوزه رسیدگی به شکایات مشتریان را دریافت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد ضمن اعلام این خبر گفت: یکی از مهم‌ترین افتخارات و ارزش‌های بانک‌پاسارگاد، توجه ویژه به مشتریان است. تا آنجا که از شعار «حق با مشتری است» عبور کرده و پیام پرمعنای «مشتری ذات بانک است» را سرلوحه امور خود قرار داده‌است.

وی ادامه داد: از این‌رو برقراری ارتباط موثر و هدفمند با مشتریان یکی از مهم‌ترین رویکردهای این بانک است. در این راستا روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد به‌طور مستمر و مرتب با دریافت نظرها و پیشنهادهای مشتریان، انجام افکارسنجی و نظرسنجی‌های دوره‌ای، دریافت بازخوردهای مشتریان در خصوص خدمات و محصولات بانک، پیگیری دقیق و کامل نقطه‌نظرات مشتریان و ...میزان رضایت مشتریان از بخش‌های مختلف بانک را می‌سنجد و از نتایج این تحقیقات در جهت ارتقای سطح خدمات‌دهی و جلب رضایت مشتریان بهره می‌برد.

مدیر روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد ضمن اشاره به سایر موفقیت‌های بانک‌پاسارگاد در زمینه دریافت گواهینامه‌های استاندارد ایزو، تصریح کرد: بانک‌پاسارگاد در این مسیر، موفق شد علاوه بر دریافت گواهینامه‌ی ایزو ۱۰۰۰۲ در حوزه رسیدگی به شکایات مشتریان، گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ در حوزه ارزیابی و سنجش رضایتمندی مشتریان را نیز برای چهارمین بار تمدید کند.

رفیعی همچنین گفت: پیش از این نیز این بانک موفق به دریافت ایزو ۱۰۶۶۸ در حوزه ارزیابی ارزش برند، ایزو ۱۰۰۱۵ در حوزه مدیریت آموزش و ایزو ۲۷۰۰۱ در حوزه مدیریت امنیت اطلاعات شد.

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ از خانواده ایزو ۹۰۰۰ بوده و دستورالعمل‌هایی را برای تدوین روش‌های حرفه‌ای اندازه‌گیری میزان رضایت مشتریان را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد. استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ نیز در خانواده ایزو ۹۰۰۰ رده‌بندی می‌شود و موضوع آن برنامه‌ریزی و اجرای فرآیندی اثربخش و موثر در مورد رسیدگی به شکایات مشتریان است.

مشخص بودن مسئول فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان، مشخص بودن مبادی‌های ارسال و دریافت شکایات مشتریان، دسترسی شکایت‌کنندگان به فرآیند رسیدگی خود، اعلام وصول شکایت به مشتری و... از جمله مواردی است که رعایت آن می‌بایست توسط متقاضی مدون و اجرایی شده باشد.

