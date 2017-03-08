بانک پاسارگاد موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد ضمن اعلام این خبر گفت: یکی از مهم‌ترین افتخارات و ارزش‌های بانک‌پاسارگاد، توجه ویژه به مشتریان است. تا آنجا که از شعار «حق با مشتری است» عبور کرده و پیام پرمعنای «مشتری ذات بانک است» را سرلوحه امور خود قرار داده‌است.

وی ادامه داد: از این‌رو برقراری ارتباط موثر و هدفمند با مشتریان یکی از مهم‌ترین رویکردهای این بانک است. در این راستا روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد به‌طور مستمر و مرتب با دریافت نظرها و پیشنهادهای مشتریان، انجام افکارسنجی و نظرسنجی‌های دوره‌ای، دریافت بازخوردهای مشتریان در خصوص خدمات و محصولات بانک، پیگیری دقیق و کامل نقطه‌نظرات مشتریان و ...میزان رضایت مشتریان از بخش‌های مختلف بانک را می‌سنجد و از نتایج این تحقیقات در جهت ارتقای سطح خدمات‌دهی و جلب رضایت مشتریان بهره می‌برد.

مدیر روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد ضمن اشاره به سایر موفقیت‌های بانک‌پاسارگاد در زمینه دریافت گواهینامه‌های استاندارد ایزو، تصریح کرد: بانک‌پاسارگاد در این مسیر، موفق شد علاوه بر دریافت گواهینامه‌ی ایزو ۱۰۰۰۲ در حوزه رسیدگی به شکایات مشتریان، گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ در حوزه ارزیابی و سنجش رضایتمندی مشتریان را نیز برای چهارمین بار تمدید کند.

رفیعی همچنین گفت: پیش از این نیز این بانک موفق به دریافت ایزو ۱۰۶۶۸ در حوزه ارزیابی ارزش برند، ایزو ۱۰۰۱۵ در حوزه مدیریت آموزش و ایزو ۲۷۰۰۱ در حوزه مدیریت امنیت اطلاعات شد.

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ از خانواده ایزو ۹۰۰۰ بوده و دستورالعمل‌هایی را برای تدوین روش‌های حرفه‌ای اندازه‌گیری میزان رضایت مشتریان را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد. استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ نیز در خانواده ایزو ۹۰۰۰ رده‌بندی می‌شود و موضوع آن برنامه‌ریزی و اجرای فرآیندی اثربخش و موثر در مورد رسیدگی به شکایات مشتریان است.

مشخص بودن مسئول فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان، مشخص بودن مبادی‌های ارسال و دریافت شکایات مشتریان، دسترسی شکایت‌کنندگان به فرآیند رسیدگی خود، اعلام وصول شکایت به مشتری و... از جمله مواردی است که رعایت آن می‌بایست توسط متقاضی مدون و اجرایی شده باشد.