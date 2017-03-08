به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر، حجت الاسلام یوسف جمالی در جمع برخی از طلاب خواهر بوشهری با اشاره به دغدغههای فرهنگی مقام معظم رهبری گفت: قطعاً فرهنگ دغدغه اصلی مقام معظم رهبری است تا جای که ایشان به خاطر نگرانیهای فرهنگی شبها خواب به چشم ایشان نمیآید و یا در جای دیگری میفرمایند فرهنگی چیزی است که حاضرم جانم را فدایش کنم.
وی اظهار داشت: یکی از فرصتهای کمنظیر استان بوشهر بهرهمندی از عالم فرزانه و استاد فرهیخته ای است که بعد از ورود به استان همت خود را در جهت توسعه همهجانبه به ویژه حوزه فرهنگی استان قرار داده است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر با اشاره به برخی از فعالیتهای فرهنگی آیتالله صفایی بوشهری تأکید کرد: توسعه کمی و کیفی حوزههای علمیه، معرفی مفاخر روحانیت استان، ترویج فرهنگ انقلاب تا جایی که استان بوشهر در کشور به عنوان استان ولایت مدار شناخته میشود و همچنین رویکرد استان نسبت به قرآن کریم که در کشور رتبه اول را به دست آورده است.
وی افزود: تشکیل کارگروه هایی محور عفاف و حجاب، طلاق، اعتیاد و دیگر آسیبهای اجتماعی جزئی از تلاشهای شبانهروزی نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه معزز بوشهر، حضرت آیتالله صفایی بوشهری است.
حجتالاسلام جمالی خاطرنشان کرد: حوزههای علمیه خواهران ضمن تشکر و قدردانی از عنایات و توجهات ایشان تأکید می میدارد که مسیر حرکت حوزههای علمیه در راستای رهنموده های مقام معظم رهبری و فرمایشات نماینده ایشان در استان میباشد.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر عنوان کرد: از حسن انتخاب شورای شهر بوشهر در انتخاب آیتالله صفایی بوشهری و معرفی ایشان به عنوان چهره ماندگار تقدیر و تشکر میشود و باید این نکته را توجه داشته باشیم که ما باید همیشه قدردان علمای خود و مهمتر از آن ولایتمدار و انقلابی باشیم.
