اجرای تعهدات سایر طرفهای برجام رضایت بخش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی صبح امروز (چهارشنبه ۱۸/۱۲/۹۵) در جریان برگزاری نشست فصلی مارس شورای حکام که هم اکنون در وین درحال برگزاری است ضمن اشاره به تداوم اجرای برجام از سوی ایران که برای چندمین بار مورد تایید آژانس قرار گرفته است، گفت: اجرای تعهدات سایر طرفهای برجام همچنان رضایت بخش نیست.

نماینده کشورمان همچنین تاکید کرد: اقدام متقابل و اجرای کامل تعهدات طرف های مقابل بنیان حیاتی و عنصر اساسی پایداری برجام بشمار می رود.

وی همچنین گفت: آمریکا می تواند از اجرای سفت و سخت برجام صحبت کند اگر و فقط اگر به تعهدات خود ذیل برجام بطور کامل عمل کند.

نماینده کشورمان همچنین گفت: ایران به اجرای تعهدات خود ادامه می دهد و در عین حال هوشیارانه اجرای تعهدات سایر طرف های برجام را زیر نظر دارد.

نجفی افزود: برجام بر رفع جامع همه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و کلیه تحریم های مرتبط هسته ای یکجانبه و چندجانبه تصریح دارد.

وی همچنین گفت: کشورهای پنج بعلاوه یک، در اجرای برجام با حسن نیت و در فضائی سازنده، بر اساس احترام متقابل و با پرهیز از هرگونه اقدام ناسازگار با متن، روح و قصد برجام که اجرای موفق آن را تضعیف کند مسئولیت روشنی بر عهده دارند.

نجفی در ادامه افزود: گزارش اخیر مدیرکل آژانس به روشنی نشان می دهد که اقدامات مرتبط هسته ای بطور کامل از سوی ایران انجام شده اند.

وی همچنین ضمن تاکید بر مخالفت قاطع کشورمان با درج اطلاعات پادمانی محرمانه در گزارشات آژانس و ضرورت حفاظت از اینگونه اطلاعات از سوی آژانس توضیحاتی در زمینه عرضه آب سنگین تولیدی کشورمان به بازارهای جهانی و همچنین تعاریف مورنظر کشورمان در زمینه ذخایر و موجودی اورانیوم کمتر غنی شده ارائه داد.

نماینده دائم کشورمان در خاتمه سخنرانی خود به ادعاهای نماینده رژیم صهیونیستی پاسخ داد و گفت: رژیمی که بر روی دهها کلاهک هسته ای جاخوش کرده، تأسیسات هسته ای مخفیانه و خارج از پادمانش در حال کار هستند و مذبوحانه برای ممانعت از انعقاد برجام از هیچ تلاشی فروگذار نکرد، اکنون در مورد برجام إظهار نگرانی می کند که امری مضحک است. این رژیم نمی تواند با اینگونه ادعاها بر برنامه سلاح های هسته ای غیرقانونی اش که خطری واقعی برای صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی است سرپوش بگذارد.