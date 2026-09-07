سردار مهدوی در قاب مردم؛ روایتی متفاوت از یک فرمانده

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از خدمات جهادی سردار محمدرضا مهدوی، فرمانده سابق سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی، عصر دوشنبه با حضور جمعی از مدیران بخش خصوصی، خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم در هیئت ابوالفضلی بیرجند برگزار شد.

این مراسم همزمان با پایان مأموریت سردار مهدوی در خراسان جنوبی و آغاز مسئولیت وی به عنوان فرمانده سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی برگزار شد و گروه‌های مختلفی از جامعه از جمله پزشکان، فعالان اقتصادی، فرماندهان نظامی و انتظامی، ورزشکاران، هنرمندان، دانشگاهیان و فعالان اجتماعی در آن حضور داشتند.

حضور همزمان اقشار مختلف مردم و شیعه و سنی در این مراسم، جلوه‌ای از جایگاه اجتماعی سردار مهدوی در میان مردم خراسان جنوبی بود.

مهدوی خدمت را به حوزه امنیت محدود نکرد

یکی از اعضای مجمع مشورتی بخش خصوصی در این مراسم با اشاره به خدمات سردار مهدوی در خراسان جنوبی اظهار کرد: سردار مهدوی هیچ‌گاه مسئولیت خود را محدود به حوزه امنیت نکرد و با نگاهی وسیع، در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت، اقتصاد و توسعه استان ورود داشت.

کریم پور با بیان اینکه خراسان جنوبی از برخی زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز مردم محروم بود، افزود: با پیگیری و دعوت از سرمایه‌گذاران، اقدامات قابل توجهی در حوزه سلامت استان انجام شد.

وی ادامه داد: اجرای پروژه‌هایی در بیمارستان رازی، ایجاد همراه‌سرا برای بیماران و افزایش فضای بیمارستان ایرانمهر از جمله اقداماتی بود که با پیگیری و حمایت سردار مهدوی به سرانجام رسید.

این فعال بخش خصوصی گفت: فهرست خدمات سردار مهدوی در حوزه‌های مختلف بسیار طولانی است و در بسیاری از پروژه‌ها، حضور و حمایت ایشان نقش مؤثری در پیشبرد امور داشت.

توجه ویژه سردار مهدوی به اهل علم

مدیر حوزه علمیه سفیران بیرجند نیز با اشاره به ارتباط نزدیک سردار مهدوی با اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: سردار مهدوی توجه ویژه‌ای به اهل علم و روحانیت داشت و مسائل و مشکلات استان و به ویژه بیرجند را با همراهی بخش‌های مختلف دنبال می‌کرد.

وی افزود: اقداماتی که سردار مهدوی در دوران مسئولیت خود انجام داد، سطح انتظار مردم از مسئولان بعدی را افزایش داده است.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین عارفی نیز در این مراسم خطاب به سردار مهدوی گفت: دعای خیر مردم خراسان جنوبی همواره بدرقه راه شما خواهد بود.

افق دید بلند؛ رمز عبور از سنت‌های معمول

مدیر شرکت دانش‌بنیان کویرتایر نیز با اشاره به نگاه توسعه‌ای سردار مهدوی گفت: سردار دارای افق دید بسیار بلندی بود و همین نگاه موجب شد از سنت‌های معمول عبور کرده و برای خدمت‌رسانی به گروه‌های مختلف مردم اقدام کند.

زینلی افزود: حضور سردار مهدوی در کنار استاندار در برنامه‌ها و پیگیری مسائل مختلف استان همواره برای مردم قابل توجه بود و امروز نیز حضور وی در مشهد مقدس و در جوار امام رضا(ع) را می‌توان مزد خدماتی دانست که در خراسان جنوبی انجام داده است.

یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند نیز با بیان اینکه شکرگزاری از بندگان خدا، زمینه‌ساز شکرگزاری از خداوند است، گفت: امروز گرد هم آمده‌ایم تا از خدمات یکی از بندگان خدا در مسیر خدمت به مردم قدردانی کنیم.

نگاه کریمانه به مشکلات مردم

حجت‌الاسلام شهاب نیز با اشاره به اقدامات ماندگار سردار مهدوی در خراسان جنوبی اظهار کرد: سردار مهدوی انسانی بزرگ با نگاهی کریمانه بود که به جای گرفتار شدن در جزئیات، مسائل را در سطح کلان می‌دید.

وی افزود: سردار برای حل مشکلات گروه‌های مختلف مردم از جمله دانشجویان وقت می‌گذاشت و دغدغه او کمک به رفع مشکلات مردم بود.

دبیر جامعه انبوه‌سازان خراسان جنوبی نیز با اشاره به آثار اقدامات سردار مهدوی در استان گفت: در جای‌جای خراسان جنوبی نمونه‌هایی از خدمات ایشان دیده می‌شود که موجب تحسین مردم شده است.

مقری افزود: جسارت و روحیه پیگیری سردار مهدوی زمینه اجرای پروژه‌های بزرگی در استان، به‌ویژه در حوزه عمرانی، از جمله مجموعه آبی غدیر را فراهم کرد.

«مجموعه آبی غدیر» یادگار ماندگار مهدوی

یکی دیگر از اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند نیز با اشاره به پروژه‌های اجراشده در دوران مسئولیت سردار مهدوی اظهار کرد: امروز مردم بیرجند هرگاه در مجموعه آبی غدیر حضور پیدا کنند، یاد خدمات سردار مهدوی خواهند افتاد.

اسدزاده با بیان اینکه بیش از ۱۵ سال است که سردار مهدوی را می‌شناسد، گفت: در بسیاری از مواقع، نخستین فردی که برای حل مشکلات بیرجند به ذهن می‌رسید، سردار مهدوی بود.

وی افزود: مشهد بار دیگر یار دیرین خود را فراخوانده تا گره از کار شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان این حوزه باز کند.

مهدوی سرمایه‌ای برای ایجاد وفاق بود

یک جوان انقلابی و فعال مذهبی نیز در این مراسم گفت: سردار مهدوی تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه سرمایه‌ای برای ایجاد وفاق در استان بود و امروز در حالی خراسان جنوبی را ترک می‌کند که یادگارهای متعددی از خود برجای گذاشته است.

هاشم صلاحی افزود: مردم خراسان جنوبی همواره در صحنه‌های مختلف انقلاب حضور داشته‌اند و در دوره جدید نیز یار و مددکار سردار بهروز خواهند بود.

توسعه خراسان جنوبی دغدغه مهدوی بود

یکی از فعالان حوزه سلامت استان نیز اظهار کرد: سردار مهدوی پیشرفت و توسعه خراسان جنوبی را دغدغه مردم می‌دانست و به همین دلیل همواره برای حل مشکلات نقاط مختلف استان تلاش می‌کرد.

احسانی افزود: خدمات سردار مهدوی نشان داد که هنوز مسئولانی هستند که دغدغه‌های مردم را جدی می‌گیرند.

وی با قدردانی از اقدامات سردار مهدوی گفت: امیدواریم نتیجه تغییر مسئولیت ایشان، چیزی جز ارائه خدمات بیشتر به مردم نباشد و مطمئن هستیم جامعه پزشکی استان همچنان در کنار سردار بهروز خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند نیز سردار مهدوی را مدیری مردمی و گره‌گشا برای بخش خصوصی دانست و گفت: نگاه توسعه‌ای ایشان در اجرای امور، کمک زیادی به بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌ها کرد.

خامه‌زر افزود: حضور و فعالیت مدیران توانمند خراسان جنوبی در دیگر نقاط کشور، از افتخارات مردم استان است.

ساخت مجموعه آبی؛ اقدامی بزرگ در شرق کشور

مهدی قمری، پیشکسوت ورزش زورخانه‌ای، نیز به نمایندگی از جامعه ورزش استان گفت: ساخت مجموعه آبی غدیر اقدام بزرگی در شرق کشور بود که با پیگیری سردار مهدوی به سرانجام رسید.

یکی از فعالان بخش کشاورزی و عضو شورای روان‌شناسی استان نیز با عنوان «سردار دل‌ها» از سردار مهدوی یاد کرد و گفت: سردار مهدوی حتی تا نیمه‌های شب در کنار فعالان بخش کشاورزی برای حل مشکلات حضور داشت.

وی افزود: نگاه سردار مهدوی استانی بود و امیدواریم با حضور در خراسان رضوی نیز مردم خراسان جنوبی را فراموش نکند.

مهدوی: همه ظرفیت‌های استان را برای خدمت به مردم بسیج کردیم

سردار محمدرضا مهدوی نیز در این مراسم با قدردانی از حضور مردم اظهار کرد: بسیار خوشحالم که بار دیگر در جمع همشهریان خود حضور پیدا کردم.

وی افزود: هر کاری که انجام دادیم برای شهر و استان خودمان بود و خداوند را شاکریم که توفیق خدمت به مردم این منطقه را به ما عنایت کرد.

فرمانده سابق سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به آغاز مسئولیت خود در این استان از سال ۱۴۰۱ گفت: از همان ابتدا تلاش کردیم مسائل حاشیه‌ای را کنار بگذاریم و با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در استان، آنها را برای خدمت به مردم بسیج کنیم.

مهدوی ادامه داد: همه عزیزان با توجه به ظرفیت‌هایی که در اختیار داشتند، پای کار آمدند و دست به دست هم دادند تا اقدامات خوبی برای توسعه استان انجام شود.

به جای تخریب، برای توسعه استان هم‌افزایی کنیم

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مسئولان و گروه‌های مختلف استان گفت: هیچ‌گاه مدیر صددرصدی پیدا نخواهید کرد و به جای تخریب یکدیگر باید با هم‌افزایی، زمینه توسعه استان را فراهم کنیم.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی افزود: خراسان جنوبی امروز در عرصه‌های مختلف به عنوان استانی در حال توسعه و پیشرفت در کشور مطرح است و باید با وحدت و هم‌افزایی گام‌های مؤثرتری برای پیشرفت آن برداشت.

ارتباطم با مردم خراسان جنوبی قطع نمی‌شود

مهدوی با اشاره به تغییر محل خدمت خود گفت: در چند سال گذشته درخواست‌هایی برای حضور من در تهران و مشهد مطرح شده بود و هفته گذشته به من اعلام شد که باید در مشهدالرضا(ع) حضور داشته باشم.

وی تأکید کرد: قرار نیست ارتباط من با مردم خراسان جنوبی قطع شود و در مشهد نیز پیگیر امور و مسائل استان خواهم بود.

مهدوی با اشاره به آغاز پیگیری برخی امور مرتبط با خراسان جنوبی در مشهد گفت: در نخستین شب حضورم در حرم مطهر امام رضا(ع)، دو رکعت نماز شکر به نیابت از مردم خراسان جنوبی خواندم.

وی همچنین با اشاره به آغاز مسئولیت سردار بهروز در خراسان جنوبی اظهار کرد: سردار بهروز فردی جوان، پرتلاش و صاحب‌نظر در عرصه‌های مختلف است.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی در پایان گفت: بابت اینکه برخی کارها در مسیر توسعه استان همچنان باقی مانده است عذرخواهی می‌کنم، اما بدانید که همواره در کنار مردم خراسان جنوبی خواهم بود.