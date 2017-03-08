اولین گل باقری برای استقلال/ پاسخ بازیکن «صدتومنی» به زمانی!

به گزارش خبرنگار مهر، دقیقه ۴۱ بازی استقلال و سایپا هرگز از یاد و خاطره فوتبالی «فرشید باقری» پاک نخواهد شد. هافبک دفاعی تیم استقلال که در این فصل با فراز و نشیب فراوانی همراه بود. او بعضا بعنوان بازیکن ثابت برای استقلال به میدان رفت و در پاره‌ای مواقع حتی جواز حضور در بین هجده بازیکن این تیم را هم نمی‌یافت. باقری در نیم فصل دوم تا آستانه جدایی از جمع آبی پوشان هم پیش رفت و اگر محرومیت این تیم در نقل و انتقالات نبود، احتمال ادامه حضورش در جمع آبی پوشان بسیار کم بود.

باقری که اخیرا مورد انتقاد شدید حسن زمانی عضو هیات مدیره استقلال قرار گرفته بود و بازیکنان این تیم به دفاع از همبازی خودشان مقابل عضو هیات مدیره از انجام تمرین در روز قبل از بازی با سایپا امتناع ورزیده بودند، در دقیقه ۴۱ این دیدار در حالی با ضربه سر برای تیمش گل زد که کمتر کسی فکرش را می‌کرد.

اولین گل فرشید باقری با پیراهن استقلال درست در روزی حادث شد که بیشترین انتقادات از سوی عضو هیات مدیره از او شده بود و در واقع هافبک تیم استقلال به این ترتیب به صحبت‌های حسن زمانی پاسخ داد.