  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۳۹

اولین گل باقری برای استقلال/ پاسخ بازیکن «صدتومنی» به زمانی!

اولین گل باقری برای استقلال/ پاسخ بازیکن «صدتومنی» به زمانی!

فرشید باقری در دقیقه ۴۱ بازی استقلال و سایپا زننده اولین گل این بازی برای آبی پوشان بود تا این تیم نیمه نخست را با برتری یک بر صفر به رختکن برود.

به گزارش خبرنگار مهر، دقیقه ۴۱ بازی استقلال و سایپا هرگز از یاد و خاطره فوتبالی «فرشید باقری» پاک نخواهد شد. هافبک دفاعی تیم استقلال که در این فصل با فراز و نشیب فراوانی همراه بود. او بعضا بعنوان بازیکن ثابت برای استقلال به میدان رفت و در پاره‌ای مواقع حتی جواز حضور در بین هجده بازیکن این تیم را هم نمی‌یافت. باقری در نیم فصل دوم تا آستانه جدایی از جمع آبی پوشان هم  پیش رفت و اگر محرومیت این تیم در نقل و انتقالات نبود، احتمال ادامه حضورش در جمع آبی پوشان بسیار کم بود.

باقری که اخیرا مورد انتقاد شدید حسن زمانی عضو هیات مدیره استقلال قرار گرفته بود و بازیکنان این تیم به دفاع از همبازی خودشان مقابل عضو هیات مدیره از انجام تمرین در روز قبل از بازی با سایپا امتناع ورزیده بودند، در دقیقه ۴۱ این دیدار در حالی با ضربه سر برای تیمش گل زد که کمتر کسی فکرش را می‌کرد. 

اولین گل فرشید باقری با پیراهن استقلال درست در روزی حادث شد که بیشترین انتقادات از سوی عضو هیات مدیره از او شده بود و در واقع هافبک تیم استقلال به این ترتیب به صحبت‌های حسن زمانی پاسخ داد.

کد مطلب 3927350

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها