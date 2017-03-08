زمانی سکوت کند/ بازیکنان ۷ ماه است دریافتی نداشته اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خرمگاه پس از پیروزی ۲ بر ۱ تیمش برابر سایپای تهران گفت: با توجه به اینکه دو روز تمرین نکرده بودیم در نیمه اول هماهنگی لازم را نداشتیم اما با صحبت هایی که سرمربی در بین دو نیمه با بازیکنان انجام داد توانستیم بازی بهتری از خود ارائه داده و با اینکه در دقایق پایانی گل تساوی را پذیرا شدیم اما شیرازه تیم از هم نپاشید و در ثانیه های پایانی به گل پیروزی دست پیدا کردیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا عضو هیئت مدیره در چنین شرایطی صحبت هایی را بر زبان جاری می‌کند که باعث تنش در تیم می شود؟ گفت: این را باید از او بپرسید. نمی دانم چرا زمانی چنین حرفهایی را می گوید. او باید حرمت خود را نگه دارد. بازیکنان ما ۷ ماه است که دریافتی نداشته اند و ما نمی توانیم به آنها بگوییم تمرین نکنید، اگر چه ما مخالف این حرکت بودیم اما باید قبول کنیم کاسه صبر آنها لبریز شده بود و دیگر راهی باقی نمانده بود. دو ماه پیش هم چنین اتفاقی افتاد، اما آنها را آرام کردیم و از آنها خواستیم به خاطر مردم، مسائل حاشیه ای را فراموش کرده و برای شاد کردن دل مردم بازی کنند.

محمد خرمگاه در ادامه خاطرنشان کرد: عضو هیئت مدیره با چنین صحبت هایی که می کند خودش را رودرروی بازیکنان و هواداران استقلال قرار داده و امروز دیدیم که کاسه صبر هواداران هم لبریز شد و آنها خواستار برکناری زمانی شدند.

وی در پاسخ به این پرسش که زمانی گفته است بازیکنان بالغ بر ۵۰ درصد از مطالباتشان را دریافت کرده اند؟ گفت: چنین چیزی صحت ندارد و آنها تنها ۴۰ درصد دریافتی داشتند و باید به آنها پول پرداخت شود.

خرمگاه تأکید کرد: الان ۷ بازیکن ما هستند که از سالهای قبل طلبکارند، بازیکنانی مثل یعقوب کریمی، بهنام برزای، خسرو حیدری، هرایر مگویان کسانی هستند که از فصل پیش هم طلبکارند. آیا آنها خانواده ندارند که به این پول نیاز داشته باشند.

وی در ادامه اظهار داشت: آقای زمانی بهتر است به جای مصاحبه کردن به فکر این باشد تا در کنار دیگر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مشکلات را برطرف کند نه اینکه خود حاشیه سازی کند.

خرمگاه درپاسخ به این پرسش که آیا تمرین نکردن بازیکنان باعث تنبیه آنها از سوی باشگاه خواهد شد یا خیر؟ گفت: بعید می دانم چنین چیزی اتفاق بیفتد چون مسئولین باشگاه هم شرایط را درک می کنند و می دانند بازیکنان چقدر تحت فشارند.

مربی استقلال در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا برکناری زمانی از هیئت مدیره می تواند به استقلال کمک کند یا خیر؟ گفت: این موضوع در حیطه اختیارات من نیست و من نمی توانم در این خصوص نظری بدهم اما مسئولین باشگاه باید کارها را مدیریت کرده تا همه چیز با آرامش انجام شود.