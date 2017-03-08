به گزارش خبرنگار مهر، حامد فلاح زاده پس از شکست دو بر یک تیمش برابر استقلال تهران در ورزشگاه آزادی گفت: شروع خوبی داشتیم و به مراتب از استقلال بهتر بازی کردیم اما امروز، روز بد ما بود و نمی دانم چرا تنها دو توپ بر روی دروازه ما آمد و هر دوی آنها به گل تبدیل شد.

فلاح زاده افزود: استقلال شانس دیگری برای گلزنی نداشت و ما متاسفانه موقعیت هایمان با بدشانسی از دست رفت.

دروازه بان سایپای تهران خاطرنشان کرد: نمی دانم چه اتفاقی افتاده است که بدشانسی دست از سر سایپا بر نمی دارد و در روزهایی که می توانیم به ۳ امتیاز بازی دست پیدا کنیم متاسفانه امتیازات را از دست می دهیم.

وی تاکید کرد: اگر شانس با ما یار بود امروز می توانستیم به سه امتیاز دست پیدا کرده و موقعیتمان را در جدول بهبود ببخشیم.

فلاح زاده در خصوص قضاوت داور این دیدار گفت: فغانی عملکرد بدی نداشت اما در بعضی صحنه ها می توانست به جای سوت زدن به نفع استقلال توپ را به ما واگذار کند.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا سایپا می تواند در هفته های آینده پیروز میدان باشد گفت: همه مجموعه سایپا در تلاشند تا بتوانیم بازیهای پایانی را با موقعیت به پایان رسانده تا موقعیت خود را در صدر جدول بهبود ببخشیم اگر بدشانسی دست از سر ما بردارد.