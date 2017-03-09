به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت های ۴۲ و ۴۳ «محله گل و بلبل۲» به موضوع خطرات استفاده از مواد محترقه در چهارشنبه آخرسال و نقش آتش نشان می پردازد که بیشترین آسیب های این روز اغلب گروه سنی کودک و نوجوان را تحت تاثیر قرار می دهد.

همچنین همزمان با چهلمین روز شهادت آتش نشانان حادثه پلاسکو، این اولین کار نمایشی درجهت تقدیر از قهرمانان آن واقعه و یادآوری جان فشانی آن ها و جلوگیری از تکرار چنین وقایعی در روز چهارشنبه آخر سال است.

این دو قسمت که با اولین حضور سیاوش مفیدی بازیگر ویژه برنامه نوروزی این مجموعه همراه است، به ترتیب امروز پنجشنبه ۱۹ اسفندماه و فردا جمعه ۲۰ اسفندماه ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه دو می رود.

در شروع قسمت ۴۲ مجموعه تلویزیونی «محله گل و بلبل۲» اهالی محل درحال تماشای کلیپی با موضوع ساختمان پلاسکو هستند و بسیار تحت تاثیراین حادثه قرار می گیرند و در ادامه به حوادث و خطرات چهارشنبه آخر سال و تقدیر از مقام آتش نشان اشاره می شود.

مجموعه تلویزیونی «محله گل و بلبل ۲» به تهیه کنندگی مسلم آقاجانزاده و کارگردانی احمد درویش علی پور ساخته شده است، این مجموعه با اجرای داریوش فرضیایی و نویسندگی محمد درویش علی پور هر شب ساعت ۱۹ از شبکه دو پخش می شود.

داریوش فرضیایی،‌ بهنوش بختیاری،‌ نادر سلیمانی، سارا خوئینی ها، امیر نوری، ملیکا شریفی نیا، نعیمه نظام دوست، امیرمحمد متقیان،‌ ابراهیم شفیعی، فرهاد بشارتی، ‌امیر سهیلی، جواد انصافی، آرش میراحمدی، مجید صیادی و (بازیگران خردسال) عرفان برزین، صدرا محرمی، آرشیدا سادات سید پور، ارمیا خندان و ... بازیگران سریال «محله گل و بلبل ۲» هستند.

اکبر عبدی، ارژنگ امیرفضلی، سیاوش مفیدی و محمدرضا داوود نژاد از جمله بازیگران ویژه برنامه نوروزی «محله گل و بلبل ۲» هستند.

همچنین فروزان بهرام پور، محمد اعلمی و عارفه عباسی عروسک گردان های این مجموعه هستند و شوکت حجت، سامان مظلومی و نازنین حقیری نیز به ترتیب صداپیشگی عروسک های یاور، داور و باور را به عهده دارند.

تصویر برداری قسمت های نوروزی «محله گل و بلبل ۲» در لوکیش های این سریال همچنان ادامه دارد.