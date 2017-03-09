خبرگزاری مهر-گروه استان ها: شهرستان ایوان جز مناطق ییلاقی استان ایلام بوده و بیشتر طبیعت آن پوشیده از جنگل های بلوط است و با داشتن آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری کم نظیر از استعداد بالایی در جذب گردشگر برخوردار است.

این شهرستان دارای آب و هوایی معتدل بوده و وجود کوه های بانکول و شره زول با مناظر طبیعی بکر و پوشیده از درختان بلوط، بادام کوهی، پسته کوهی و انجیر کوهی گردشگران و علاقه مندان به طبیعت را بسوی خود می کشاند.

از جمله مناطق دیدنی و زیبای شهرستان ایوان روستای خوش آب و هوای خوران با طبیعتی سر سبز و زیباست که در هفت کیلومتری ایوان قرار دارد و از نظر جاذبه های گردشگری بخصوص در فصول بهار و تابستان بواسطه طبیعت سرسبزش، همواره پذیرایی مسافران و گردشگران زیادی از مناطق مختلف استان ایلام و سایر استان های کشور است.

این منطقه تفریحی در جنوب غربی ایوان و در دامنه های کوه های شره زول قرار دارد و به لحاظ دارا بودن تنوع و پوشش گیاهی و داشتن باغ ها و شالیزارها، منظره ای زیبا پیش روی گردشگران طبیعت قرار داده که چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند.

چشمه های بیرون آمده از دل کوه، پارک های طبیعی، باغ های میوه و وجود انواع درختان میوه وحشی مثل تمشک در اطراف این روستای سرسبز باعث شده مقصد گردشگری بسیاری از مسافران نوروزی باشد.

از دیگر زیبایی های جذاب و دیدنی این روستا اسکان پرندگان مهاجر از جمله لک لک های زیبا است که بر روی درختان بلند روستا لانه کرده اند.

شهرستان ایوان همچنین دارای مناطق دیدنی و جذاب دیگری همچون غار طلسم، رودخانه کنگیر، منطقه دوبیران، دره های کوریس و دانوک، طاق شیرین و فرهاد، قبرستان هلوچ و آتشکده سیاهگل است.

بدون شک کسانی که روستای خوران را برای سفر و اقامتی کوتاه انتخاب می کنند مطمئن باشند خاطراتی خوش با خود به همراه خواهند برد.

آبشارهای هفت قلوی پلیه

یکی از این جاذبه های طبیعی ایوان، آبشارهای هفت قلوی پلیه است که همواره بسان هفت برادر افسانه ای دست در دست هم در برابر دیدگان گردشگران به هنرنمایی رقص آب می پردازند.

آبشارهای هفتگانه پلیه با ۲۵ متر عرض و هفت تا ۹ شیار ریزشگاه آب که تنها جلوه ای کوچک از زیبایی خاص این دیار است منطقه ای بکر و کمتر شناخته شده است که حتی بیشتر مردم استان ایلام هم از وجود این شاهکار طبیعی بی خبر و نا آگاه هستند آبشارهای هفتگانه پلیه با ۲۵ متر عرض و هفت تا ۹ شیار ریزشگاه آب که تنها جلوه ای کوچک از زیبایی خاص این دیار است منطقه ای بکر و کمتر شناخته شده است که حتی بیشتر مردم استان ایلام هم از وجود این شاهکار طبیعی بی خبر و نا آگاه هستند.

این آبشارهای هفت قلو که از جاذبه طبیعی شهرستان ایوان محسوب می شود با احداث زیرساخت های مورد نیاز گردشگران و مسافران از سوی مسوولان ذیربط یا بخش خصوصی قطعا در آینده به یکی از قطب های گردشگری این شهرستان تبدیل می شوند.

آبشار هفت قلوی پلیه که به واقع جلوه ای از طنازی طبیعت منطقه ایوان است از رودخانه گنگیر سرچشمه می گیرد و آب آن از این رودخانه تامین می شود.

همه بخش های هفتگانه این آبشار در فصول پر باران با ریزش آب به دریاچه پایین دست آبشار موجب شکل گیری نمایی زیبا در دامان طبیعت منطقه می شود و البته در زمان کاهش بارندگی ها تنها سه تا چهار ریزشگاه آب این آبشار طبیعی فعال است.

وجود باغ های میوه، پوشش گیاهی انبوه، درختان جنگلی و نوای دلنشین و طنین انداز آب آرامش مطبوعی به بازدیدکنندگان این میراث طبیعی می بخشد و همواره افراد طبیعت دوست زیادی را به سمت خود می خواند.

آتشکده سیاهگل ایوان

بنای آتشکده مربوط به دوره ساسانیان است که در ۱۵ کیلومتری جنوب غربی روستای سرتنگ و در مسیر رودخانه خروشان کنگیر ایوان قرار دارد.این بنا یکی از سالم ترین آتشکده های دوران قبل از اسلام در استان است.این بنا روی چهار پایه ساخته شده و دارای گنبدی یک جداره است.

منطقه تاریخی طاق شیرین و فرهاد

مردم این دیار، منطقه قرارگیری طاق شیرین و فرهاد را با همین نام می شناسند؛ یعنی کوشک(تنگه کوشک) یا طاق شیرین و فرهاد که طبق روایات شفاهی آنها بنای طاق در موقع گذر شیرین و فرهاد از این منطقه جهت استراحت بنا شده است.

طبق نقل و قول های قدیم، فرهاد در کمتر از نیم روز برای آسایش شیرین این بنای تاریخی را ساخته است، به همین دلیل اکثر مردم محل بخصوص ریش سفیدان این بنا را با نام طاق شیرین می خوانند.

در واقع این اثر تاریخی به جا مانده از دوران ساسانیان؛ نماد عشق و دلدادگی و راوی فرهنگ و تمدن دیرین شهرستان ایوان است، این اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور نیز به ثبت رسیده است.