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۲۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۸

کدخدایی در کانال تلگرامی خود مطرح کرد؛

پاسخ جالب پوتین به اظهارات بی ربط نتانیاهو؛ بی ربط حرف نزن!

پاسخ جالب پوتین به اظهارات بی ربط نتانیاهو؛ بی ربط حرف نزن!

سخنگوی شورای نگهبان درباره دیدار رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر رژیم صهیونیستی مطلبی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مطلبی را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.

در این مطلب آمده است: «وقتی آقای پوتین در دیدار با نتانیاهو عید یهودی پوریم را به وی تبریک گفت، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم در پاسخ گفت که یهودیان پوریم را جشن می‌گیرند چون پرشیا «موفق نشد یهودیان را نابود کند» و اضافه کرد که «امروز هم وارث پرشیا، ایران تلاش دارد دولت یهودیان را نابود کند.»

رئیس جمهوری روسیه هم در پاسخ گفت که این وقایع ۲۵۰۰ سال پیش رخ داده است و «حالا در دنیای متفاوتی زندگی می‌کنیم»  و باید درباره مشکلات روز در منطقه صحبت کنند. یعنی حرف بی ربط نزن!»

کد مطلب 3928270

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
      0 0
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      بشنو ولی باور نکن روس جماعت طرف مقابل را به آب باقلوا می فروشد از اینها کم صدمه ندیدیم زود یادمان می رود.
    • حسن نمازی IR ۱۶:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
      0 0
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      خوب است جناب نتانیاهو بدانند که اجدادشان درمکه توسط مسلمانان عرب حجاز تکه تکه شدند واین کوروش ایران بود که یهودیان را گرامی داشت
    • مهمان IR ۱۷:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
      0 0
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      یهودیان در کانال فاضلاب در بابل کار می کردند و در آن زمان صدقه سر کورش پادشاه ایران نجات پیدا کردند . خوب است ایننتانیاهو این را بفهمد و مقداری تاریخ مطالعه کند .
    • عجب IR ۱۹:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
      0 0
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      قبلا گفته می شد که اخشمروس(همان خشایارشاه) نجات دهنده یهود بودعجب ! اما حالا چیز دیگری گفته می شود.این نشان می دهد که علیرغم سخنان برخیها نیاکان ما عمله یهودیان هرگز نبوده اند.

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