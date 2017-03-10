پاسخ جالب پوتین به اظهارات بی ربط نتانیاهو؛ بی ربط حرف نزن!

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مطلبی را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.

در این مطلب آمده است: «وقتی آقای پوتین در دیدار با نتانیاهو عید یهودی پوریم را به وی تبریک گفت، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم در پاسخ گفت که یهودیان پوریم را جشن می‌گیرند چون پرشیا «موفق نشد یهودیان را نابود کند» و اضافه کرد که «امروز هم وارث پرشیا، ایران تلاش دارد دولت یهودیان را نابود کند.»

رئیس جمهوری روسیه هم در پاسخ گفت که این وقایع ۲۵۰۰ سال پیش رخ داده است و «حالا در دنیای متفاوتی زندگی می‌کنیم» و باید درباره مشکلات روز در منطقه صحبت کنند. یعنی حرف بی ربط نزن!»