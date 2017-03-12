دامنه تجاوز به اموال ایران به اروپا کشیده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب اظهار داشت: قرار بود با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، صادرات رونق بگیرد، تولید داخل تقویت شود و در نتیجه اشتغال ایجاد و فضای کسب و کار هم رونق پیدا کند.

وی افزود: البته انتظار نیست که تا پایان سال۱۳۹۵ همه تاثیرات اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مشهود شود ولی در هر صورت گزارش مستند مستدل به مردم ضرورت دارد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: اگر اقدامات فوق به طور کامل انجام شود قطعاً وابستگی به واردات کاهش می یابد و جلوی قاچاق کالا گرفته می‌شود اما گزارشات فعالان اقتصادی و نیز اقتصاددانان کشور حاکی است که ما هنوز در رکود به سر می‌بریم.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور که در گذشته گفته بود حتی آب خوردن ما هم به برجام مربوط است اظهار کرد: امروز یکی از اعضای تیم دیپلماسی کشور صریحا می‌گوید که برجام قرار نبود اقتصاد ایران را شکوفا کند.

حبیبی به بلوکه شدن ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی در لوکزامبورگ خاطرنشان کرد: دامنه تجاوز به اموال ایران از آمریکا به اروپا کشیده شده است. آمریکایی‌ها به بهانه‌های واهی اموال ملت ایران را غارت می‌کنند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: ما اگر در دیپلماسی خارجی به ویژه جنایات جنگی غرب و آمریکا و موضوع تجاوز به دارایی‌های ملت ایران موضع تهاجمی نداشته باشیم راه به جایی نمی‌بریم.

وی افزود: آمریکایی ها مصداق اَتَم ناقض حقوق بشر در کشور ما و جهان هستند ولی ایران را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند و یکی از مصادیق نقض حقوق بشر را هم انتخابات ۹۲ و منتخب ملت ایران می‌دانند. آقای رئیس جمهور باید محکم در برابر این توهین آمریکایی‌ها موضع بگیرد.

حبیبی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان تصریح کرد: ما نباید تردید کنیم که آمریکا در دو حوزه اقتصاد و فرهنگ یورش بی رحمانه‌ای به ملت و دولت ما آورده است و برای فریب ما در این دو حوزه مرتب از گزینه نظامی سخن می‌گوید.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: مسئولان دولتی باید خودشان را در حوزه فرهنگ، اقتصاد و معیشت مردم مسئول بدانند. اگر آن ها سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اصل ۴۴ را اجرا می‌کردند ما امروز مشکلات معیشتی نداشتیم.

وی در مورد اجرای سیاست های اصل ۴۴خاطرنشان کرد: دولت باید در این زمینه به مردم گزارش دهد. طی ۴ سال گذشته فقط ۱۲ بنگاه واگذار شده است و دولت همچنان اصرار دارد حجم فعالیت های اقتصادی در حوزه تصدی گری را حفظ کند.

حبیبی گفت: قرار بود ماهواره ناهید را پایان اسفند به فضا بفرستیم اما چرا دولت این اقدام را به تأخیر انداخت و موشک ماهواره‌بر را به انبار فرستاد. آزمایشات موشکی، کار در هوا فضا اصلا ربطی به برجام و قطعنامه‌های سازمان ملل ندارد. چرا دولت از موضع پایین با دشمن برخورد می‌کند؟

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سؤالی در مورد سهام عدالت تصریح کرد: سهام عدالت چیست؟ سهامدار عدالت چه کسانی هستند؟ میزان سهم هر یک از میلیون ها نفر سهامدار عدالت چند ریال است؟ سود هر سهم چقدر است و از چه سالی محاسبه می‌شود؟ این ها سوالاتی است که دولت پاسخ نداده و موضوع سهام عدالت را در آستانه انتخابات مطرح کرده است.

وی ادامه داد: هیئت وزیران در جلسه ۹۵/۱۱/۲۷ مصوبه عجیبی دارد و در این مصوبه آمده است. ۲۰ درصد سهام شرکت های پالایش نفت از فهرست شرکت های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج می‌شود. سؤال این است آیا کاهش مالکیت و تقلیل سهم بدون اذن مالک شرعاً و قانوناً جایز است؟ آیا دولت وکیل سهامداران عدالت است که چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است؟ آیا محروم کردن ۲۰درصد از حق ۳۰درصدی سهامداران عدالت در راستای احقاق حقوق شهروندی است؟

حبیبی با اشاره به اظهارات استاندار خراسان جنوبی و موضع ائمه جمعه این استان گفت: دولت در شرایطی که به مطالبات معیشتی مردم پاسخ قانع کننده نمی‌دهد، گاهی برخی مسئولان آن ها حاشیه‌سازی هم می‌کنند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: موضع استاندار خراسان جنوبی در مورد رقص و آواز، مردم متدین و حتی مراجع و علما را آزار داد و واکنش‌هایی هم داشت به طوری که حوزه‌های علمیه استان تحصن کردند و نیز ائمه جمعه استان به آن ها پیوستند و نماز جمعه را ائمه جمعه موقت خواندند. دولت باید به مسئولان ذیربط تذکر لازم را بدهد و با مسئولان حاشیه ساز برخورد کند.

وی با اشاره به رویدادهای مهم سال ۹۵ گفت: دولت علاوه بر موضوع اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی باید دستاوردهای برجام و اینکه چه دادیم و چه گرفتیم را به مردم توضیح بدهد.

حبیبی در پایان با آرزوی توفیق و بهروزی برای ملت ایران، ولادت حضرت زهرا(س) و میلاد با سعادت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی را تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد: سال آینده که سال انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی است ملت ایران انتخاب اصلح و احسن داشته باشند.