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۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۴۱

سیدقاسم جاسمی خبر داد:

استیضاح «صالحی‌امیری» سه‌شنبه تقدیم هیات رئیسه می‌شود

استیضاح «صالحی‌امیری» سه‌شنبه تقدیم هیات رئیسه می‌شود

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، با بیان اینکه معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عوام فریبی کرده، گفت: روز سه‌شنبه استیضاح وزیر تقدیم هیات رئیسه مجلس می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سیدقاسم جاسمی در تذکری به وزیر فرهنگ، اظهار داشت: متاسفانه وزیر فرهنگ هیچ گونه تعاملی با نمایندگان و به ویژه رئیس مجلس نداشته‌اند و معاون پارلمانی ایشان عوام فریبی کرده و از جانب نمایندگان، اخبار و اطلاعات غلطی را در اختیار ایشان قرار داده‌اند که روز سه‌شنبه نیز درخواست استیضاح را تقدیم هیات رئیسه می‌کنیم.

وی همچنین در تذکر دیگری به رئیس جمهور، گفت: علیرغم شعارهای دولت، وضعیت اقتصاد و معیشت مردم بسیار نگران کننده است و قدرت خرید مردم برای تهیه مایحتاج زندگی به سختی انجام می‌شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس افزود: آقای رئیس جمهور چرا به رانت‌ها توجه نمی‌شود؟ پالایشگاه کرمانشاه که دو، سه سال پیش با قیمت ۱۲۰۰ میلیارد تومان کارشناسی شده، ‌اما اکنون توسط برخی دلالان و افراد سودجو به ۲۰۰ میلیارد تومان فروخته می‌شود.

جاسمی همچنین در مورد مطالبات معلمان، بازنشستگان، شاغلان و دهیاران به رئیس جمهور تذکر داد و گفت: چرا به حقوق بسیجیان معسر و طرح شهید کاظمی توجه نمی‌شود؟ چرا به وضعیت ۳۰۰ نفر از ناظران کشاورزی کرمانشاه که همگی در عسر و حرج هستند، توجه نمی‌شود؟ چرا در بودجه ۹۶ به نیروهای مسلح که بیشترین حق را دارند، توجهی نشده است؟

کد مطلب 3930359

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