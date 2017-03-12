به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سیدقاسم جاسمی در تذکری به وزیر فرهنگ، اظهار داشت: متاسفانه وزیر فرهنگ هیچ گونه تعاملی با نمایندگان و به ویژه رئیس مجلس نداشتهاند و معاون پارلمانی ایشان عوام فریبی کرده و از جانب نمایندگان، اخبار و اطلاعات غلطی را در اختیار ایشان قرار دادهاند که روز سهشنبه نیز درخواست استیضاح را تقدیم هیات رئیسه میکنیم.
وی همچنین در تذکر دیگری به رئیس جمهور، گفت: علیرغم شعارهای دولت، وضعیت اقتصاد و معیشت مردم بسیار نگران کننده است و قدرت خرید مردم برای تهیه مایحتاج زندگی به سختی انجام میشود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس افزود: آقای رئیس جمهور چرا به رانتها توجه نمیشود؟ پالایشگاه کرمانشاه که دو، سه سال پیش با قیمت ۱۲۰۰ میلیارد تومان کارشناسی شده، اما اکنون توسط برخی دلالان و افراد سودجو به ۲۰۰ میلیارد تومان فروخته میشود.
جاسمی همچنین در مورد مطالبات معلمان، بازنشستگان، شاغلان و دهیاران به رئیس جمهور تذکر داد و گفت: چرا به حقوق بسیجیان معسر و طرح شهید کاظمی توجه نمیشود؟ چرا به وضعیت ۳۰۰ نفر از ناظران کشاورزی کرمانشاه که همگی در عسر و حرج هستند، توجه نمیشود؟ چرا در بودجه ۹۶ به نیروهای مسلح که بیشترین حق را دارند، توجهی نشده است؟
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