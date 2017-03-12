اردوغان: خواستار لغو کامل محدودیتهای روسیه علیه ترکیه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز اعلام کرد که کشورش مایل به رفع سریعتر تحریم های اعمالی از سوی روسیه است.

رئیس جمهور ترکیه در این باره اعلام کرد: ما تمایل خود برای رفع تمامی محدودیت های اعمالی در صادراتمان به روسیه را به اطلاع این کشور رسانده ایم.

«رجب طیب اردوغان» ادامه داد: سطح مناسبات میان دو کشور به اندازه ای نیست که ما خواهان آن هستیم. لذا تمرکز ما در مذاکرات هفته گذشته (با ولادیمیر پوتین) بر صادرات سبزیجات و میوه ها به روسیه بود.

وی تصریح کرد: هدف اصلی ما رسیدن به آمار و ارقام هایی در مبادلاتمان است که پیش از محدودیت ها در تبادلات دو کشور وجود داشت.

لازم به ذکر است، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در دیدار با «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود در ۲۰ اسفند ماه سال جاری در مسکو درباره تلاش های دوجانبه برای ارتقای همکاری های فیمابین به گفتگو پرداختند.

گفتنی است، ۱۹ اسفند ماه یعنی یک روز پیش از دیدار رؤسای جمهور دو کشور ترکیه و روسیه، نخست وزیران دو کشور در یک تماس تلفنی درباره ازسرگیری صادرات برخی از میوه ها و سبزیجات از ترکیه به روسیه به توافق رسیده بودند.

این در حالیست که آنکارا خواستار لغو تمامی محدودیت های اعمال شده از سوی مسکو علیه این کشور است.

تاریخچه تنش ها در روابط میان دو کشور به ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ بر می گردد.

شایان ذکر است، جنگنده سوخو-۲۴ روسیه در ۲۴ نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در حال بازگشت از یک مأموریت نظامی علیه تروریست های تکفیری-صهیونیستیِ مورد حمایت محور غربی-عبری-عربی به فرودگاه «حمیمیم» در سوریه بود که با اصابت موشک هوا به هوای یک فروند جنگنده اف-۱۶ ساخت آمریکا توسط ترکیه سرنگون گردید؛ اقدامی که به گفته مسکو و به دلیل قرار داشتن این جنگنده در حریم هوایی سوریه غیر قابل قبول محسوب گردید.

درپی این حادثه روابط دو کشور برای مدت نزدیک به ۹ ماه به تنش و تقابل نیز کشیده شد. اما «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در ٢٧ ژوئن سال ٢٠١٦ در نامه­ ای رسمی به پوتین، با ابراز تأسف از سرنگونی جنگنده روس و غیرعمدی خواندن این رویداد، مراتب عمیق همدردی خود را به بستگان خلبان کشته شده ابراز داشته و از آنان تقاضای بخشش کرد؛ اقدامی که سخنگوی کاخ کرملین آن را با عنوان عذرخواهی رسمی رئیس جمهوری ترکیه از روسیه رسانه ­ای کرد.