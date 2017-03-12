به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مهدی هاشمی عصر یکشنبه در جمع فعالان سمن‌ها با تاکید بر رسالت زیست محیطی این شرکت وتوجه به نهال کاری در محیط پیرامون پالایشگاه اظهار داشت: به بهانه هفته منابع طبیعی برنامه های مختلف زیست محیطی توسط این پالایشگاه اجرا شد.

وی افزود: اجرای این برنامه‌ها توسط پالایشگاه اول پارس جنوبی و منطبق با برنامه‌های تدوین شده در برنامه‌ریزی استراتژیک این پالایشگاه انجام شده است.

سید محمد مهدی هاشمی تصریح کرد: کاشت چهار هزار نهال‌های درخت حرا با کمک سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی شهرستان دیر تنها یکی از این برنامه‌ها بوده است که در هفته منابع طبیعی صورت پذیرفت.

وی افزود: نگهداشت این نهال‌ها به‌صورت طبیعی و در اکوسیستم منطقه‌ای است و بدون شک تاثیر خوبی بر محیط زیست منطقه خواهد گذاشت.

مدیر پالایشگاه اول مجتمع گازی پارس جنوبی، ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، درختکاری، پاس داشتن منابع طبیعی، حمایت از درختان حرا، توسعه مناطق تحت پوشش و حمایتی مجتمع گاز پارس جنوبی از خلیج نایبند به سایر مناطق مستعد استان را از اهداف این کار دانست.

وی دعوت از دانش‌آموزان مدرسه سبز رازی روستای کالو شهرستان دیر برای بازدید از پالایشگاه اول پارس جنوبی، آموزش های زیست محیطی، مشارکت در درختکاری در پالایشگاه اول و شرکت در مسابقات زیست محیطی و انتخاب نفرات برتر و اهداء جوایز را از دیگر برنامه های هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در پالایشگاه اول پارس جنوبی دانست.

هاشمی ادامه داد: دانش آموزان در حرکتی نمادین در پالایشگاه اول پارس جنوبی نهال انجیر معابد کاشتند و در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، درختکاری و پاس داشتن منابع طبیعی با مدیران مجموعه همراه شدند.

مدیر پالایشگاه اول مجتمع گازی پارس جنوبی با اشاره به دعوت از دانش آموزان دبیرستان دخترانه هاجر شهرک توحید شهرستان جم برای بازدید از پالایشگاه اول پارس جنوبی اظهار داشت: این اقدام نیز در هفته منابع طبیعی انجام شد ودانش آموزان در مسیر مشرف به کوه پردیس جم با همکاری کارکنان پالایشگاه اول تعداد ۲۰۰ نهال کاشتند.

وی اکالیپتوس، کنار، کهور ایرانی را از جمله نهال‌های کاشته شده توسط این دانش‌آموزان دانست و تصریح کرد: نگهداشت این نهال‌ها نیز به‌صورت مردمی و توسط کارکنان پالایشگاه اول و دانش آموزان صورت خواهد گرفت.

هاشمی، ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، درختکاری، پاس داشتن منابع طبیعی و ایجاد تعلق خاطر به محیط زیست و زیست بوم نزدجوانان را از جمله اهداف این برنامه عنوان کرد.

وی همسویی و همکاری با سازمان‌های مردم نهاد و دوستدار محیط زیست ومنابع طبیعی را از برنامه استراتژیک سال ۹۵ پالایشگاه اول پارس جنوبی دانست واظهار داشت: ما این همکاری خود را در آبان ۹۵ با اولین همایش هم اندیشی پالایشگاه اول، سازمانهای مردم نهاد استان بوشهر و سازمان حفظت از محیط زیست شهرستانهای عسلویه و کنگان آغاز کردیم.