کاشت نهال به مناسبت هفته تربیت بدنی در کنگان

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کنگان صبح سهشنبه در حاشیه این مراسم اظهار کرد: درختکاری نهتنها اقدامی زیستمحیطی، بلکه نمادی از مسئولیتپذیری اجتماعی و مشارکت مردم در توسعه پایدار است.
علی اخلاقی اضافه کرد: گسترش فضای سبز در محیطهای شهری و ورزشی میتواند به افزایش نشاط، سلامت جسمی و روحی جامعه کمک کند.
وی افزود: برگزاری چنین برنامههایی، ضمن تقویت روحیه همکاری و همدلی میان ورزشکاران و کارکنان دستگاههای اجرایی، زمینهساز ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست در سطح جامعه خواهد بود.
به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، آئین کاشت نهال با حضور علی اخلاقی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کنگان، کارکنان اداره ورزش و جوانان، جمعی از ورزشکاران، و نیز کارکنان ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و محیط زیست شهرستان برگزار شد.
این مراسم در محوطه مجموعه شهدای ورزشکار شهر کنگان برگزار گردید و شرکتکنندگان با کاشت نهال، بر اهمیت حفظ محیط زیست، توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ درختکاری در اماکن ورزشی تأکید کردند.
