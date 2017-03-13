اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با قطر اعلام شد!

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «الرایه» در شماره امروز خود ضمن اشاره به روند آماده سازی تیم ملی فوتبال قطر برای بازی با ایران، اسامی ۲۵ بازیکن دعوت شده تیم ملی ایران را اعلام کرد.

طبق اعلام این روزنامه، علیرضا بیرانوند، محمد رضا اخباری، رشید مظاهری، رامین رضاییان، سید جلال حسینی، محمد انصاری، میلاد محمدی، عزت‌ الله پورقاز، وحید محمد زاده، امید ابراهیمی، کمال کامیابی، احسان حاج‌ صفی، داریوش شجاعیان، مرتضی تبریزی، سروش رفیعی، وحید امیری، احسان پهلوان، مهدی طارمی، ساسان انصاری، مسعود شجاعی، رحیم زهیوی، محمد ایران پوریان، فرزاد حاتمی، ووریا غفوری و مهدی ترابی به تیم ملی ایران دعوت شدند.

این در حالی است که اردوی تیم ملی فوتبال ایران به صورت غیر رسمی و با حضور ۹ بازیکن تیم های مختلف آغاز شده است ولی بازیکنانی مثل زهیوی، حاتمی، ایران پوریان و حاتمی در آن حضور نداشتند.

ضمن اینکه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال چند روز پیش اعلام کرده بود که بر اساس نشستی که با کارلوس کی روش داشته اند و برنامه های تیم ملی را هماهنگ کرده اند، قرار است اسامی بازیکنان این تیم برای دیدار با قطر و چین روز ۲۸ اسفند اعلام شود.