قطر و چین جلوتر هستند؛ اعلام رده‌بندی باشگاه‌های آسیایی/ امارات اول است ایران هشتم!

رده‌بندی باشگاهی قاره آسیا در حالی اعلام شده است که کشورهای امارات، کره جنوبی و عربستان در این رده بندی اول تا سوم هستند و ایران در جایگاه هشتم قرار دارد.