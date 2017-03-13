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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۱۷

قطر و چین جلوتر هستند؛

اعلام رده‌بندی باشگاه‌های آسیایی/ امارات اول است ایران هشتم!

اعلام رده‌بندی باشگاه‌های آسیایی/ امارات اول است ایران هشتم!

رده‌بندی باشگاهی قاره آسیا در حالی اعلام شده است که کشورهای امارات، کره جنوبی و عربستان در این رده بندی اول تا سوم هستند و ایران در جایگاه هشتم قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته رده بندی باشگاهی این قاره را اعلام کرد که بر این اساس کشور ایران با ۶۳.۲۸۰ امتیاز در رده هشتم قرار دارد.

این در حالی است که امارات با  ۹۶.۵۶۲ امتیاز اول است و کره جنوبی با  ۸۹.۸۹۴ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد.

اسامی ۱۰ کشور برتر در رده بندی باشگاهی قاره آسیا به شرح زیر است:

۱- امارات با  ۹۶.۵۶۲ امتیاز

۲- کره جنوبی با  ۸۹.۸۹۴

۳- عربستان سعودی با ۷۵.۶۶ امتیاز

۴- قطر با ۸۱.۷۵۴ امتیاز

۵- چین با  ۷۰.۱۱۱ امتیاز

۶- ژاپن با ۶۹.۲۱۱ امتیاز

۷- استرالیا با ۶۴.۴۵۹ امتیاز

۸- ایران با  ۶۳.۲۸۰ امتیاز

۹- ازبکستان با ۴۶.۷۰۷ امتیاز

۱۰- تایلند با ۳۴.۳۶۱ امتیاز

نکته جالب در این رده بندی اعلام شده این است که ایران تنها کشوری است که ۱۰ امتیاز کامل فیفا را با توجه به صدرنشینی تیم ملی در قاره آسیا کسب کرده است ولی در بخش باشگاهی که ۹۰ درصد در رده بندی باشگاه ها موثر است، فقط ۵۳ امتیاز گرفته است.

کد مطلب 3930901

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    نظرات

    • وحید بهنود IR ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      یکی از دلایل بالا رفتن تیم های امارات و قطر استفاده از بازیکن خارجی است

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