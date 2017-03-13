عرضه فرآورده های خام دامی خارج از سیستم نظارتی دامپزشکی ممنوع است

سید بهمن نقیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به حضور مستمر کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی در نمایشگاه بهاره شهر قزوین و نظارت بر غرفه های عرضه فرآورده های خام دامی، از ادامه فعالیت یک واحد عرضه گوشت منجمد به جهت ارتکاب تخلفات بهداشتی جلوگیری به عمل آمد.

وی افزود: متصدی غرفه مذکور اقدام به عرضه فرآورده های گوشتی منجمد خارج از سیستم نظارتی دامپزشکی می نمود که کارشناسان این اداره کل با همکاری مدیریت نمایشگاه به منظور تضمین سلامت محصولات عرضه شده، از ادامه فعالیت این واحد جلوگیری به عمل آوردند.

نقیبی به عموم مردم توصیه کرد: برای خرید گوشت و مرغ و ماهی به مراکز تحت نظارت دامپزشکی مراجعه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۵۱۲ اطلاع رسانی کنند.