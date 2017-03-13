گوشت گوسفند ۱۰۰۰ تومان ارزان شد/ هیچ کمبودی وجود ندارد

علی اصغر ملکی در گفت‌وگو با مهر وضعیت بازار گوشت را آرام توصیف کرد و اظهارداشت: طی یک الی دو هفته اخیر قیمت گوشت گوسفندی حدود هزار تومان کاهش یافته است.

وی ادامه داد: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مغازه دار ۳۴ تا ۳۵ هزارتومان و برای مصرف کننده ۳۸ هزارتومان است.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره اینکه چه پیش بینی برای وضعیت بازار در روزهای آینده دارید؟، تصریح کرد: ما طی روزهای آینده هیچ تغییری در شرایط بازار حس نخواهیم کرد و هر اتفاقی که باید می‌افتاد، افتاده است؛ از روز چهارشنبه مردم کم کم تهران را ترک می‌کنند و شهر خلوت می‌شود.

ملکی با بیان اینکه دام به اندازه کافی وجود دارد، گفت: ما هیچ کمبودی در این زمینه نداریم ضمن اینکه بازار هم رونقی ندارد.