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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۵۲

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

گوشت گوسفند ۱۰۰۰ تومان ارزان شد/ هیچ کمبودی وجود ندارد

گوشت گوسفند ۱۰۰۰ تومان ارزان شد/ هیچ کمبودی وجود ندارد

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قیمت این نوع گوشت طی دو هفته اخیر هزار تومان کاهش یافته است،گفت: دام به اندازه کافی در بازار وجود دارد و کمبودی نداریم .

علی اصغر ملکی در گفت‌وگو با مهر وضعیت بازار گوشت را آرام توصیف کرد و اظهارداشت: طی یک الی دو هفته اخیر قیمت گوشت گوسفندی حدود هزار تومان کاهش یافته است.  

وی ادامه داد: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مغازه دار ۳۴ تا ۳۵ هزارتومان و برای مصرف کننده ۳۸ هزارتومان است.  

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره اینکه چه پیش بینی برای وضعیت بازار در روزهای آینده دارید؟، تصریح کرد: ما طی روزهای آینده هیچ تغییری در شرایط بازار حس نخواهیم کرد و هر اتفاقی که باید می‌افتاد، افتاده است؛ از روز چهارشنبه مردم کم کم تهران را ترک می‌کنند و شهر خلوت می‌شود.  

ملکی با بیان اینکه دام به اندازه کافی وجود دارد، گفت: ما هیچ کمبودی در این زمینه نداریم ضمن اینکه بازار هم رونقی ندارد.  

کد مطلب 3931012

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    نظرات

    • شیری IR ۱۰:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
      0 0
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      چقدر گران شده را اعلام کنید . برای کسی که از فقر سه کیلو گوشت هم نمی تونه بخره کل مبلغ سه هزار تومان می شه !
    • فقر IR ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
      0 0
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      1000تومن خسته نباشی

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