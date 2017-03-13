تمایل شمسایی برای تمدید قرارداد با تاسیسات

مجید حلاجی مدیرعامل باشگاه تاسیسات دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابی اش از عملکرد تیم فوتسال این باشگاه گفت: بدون تعارف سال بدی را پشت سر گذاشتیم. می خواستیم قهرمانی سال گذشته را تکرار کنیم که مشکلاتی پیش آمد. چند بازیکن کلیدی خود را از دست دادیم و هماهنگی بازیکنان جایگزین هم زمان برد. بعد از آن در مسابقات بین قاره ای و جام باشگاه های آسیا هم نتایجی گرفتیم که در روحیه تیم تاثیر گذاشت؛ بخصوص وحید شمسایی که در ابتدای لیگ کارش به بستری شدن در بیمارستان کشید.

وی افزود: نمی خواهم گناه را گردن کسی اندازم ولی داوری ها هم در نتایج ما موثر بود. حتی در یک بازی، برد را به خاطر اشتباهات داور با باخت عوض کردیم.

مدیرعامل باشگاه تاسیسات درباره اینکه عدم افزایش بودجه باشگاه چقدر در نتایج این تیم موثر بوده است؟ گفت: من این حرف را قبول ندارم. ما بودجه خوبی داشتیم. حتی آقای عراقی زاده (قائم مقام باشگاه گیتی پسند) اعلام کرد که تیم های دیگر بودجه ای بیشتر از گیتی پسند داشته اند. این حرف ایشان درست است. ما جزو تیم هایی بودیم که بودجه خوبی داشتیم.

حلاجی درباره اینکه آیا بعد از اتمام لیگ جلسه ای با وحید شمسایی برای سال آینده داشته است یا خیر؟ تاکید کرد: بعد از اتمام لیگ هنوز فرصت نکرده ایم که صحبت کنیم. بازیکنان در حال استراحت هستند. ضمن اینکه ما با مجمع باشگاه هم در تماس هستیم تا زودتر تکلیف سال بعد مشخص شود. بلافاصله بعد از مشخص شدن میزان بودجه، با کادر فنی جلسه می گذاریم که ممکن است این جلسه هفته دوم فروردین ماه برگزار شود.

وی در خصوص میزان احتمال جدایی شمسایی از تاسیسات و تمایل او برای کار کردن در تیمی دیگر، تاکید کرد: در جلسه پیش از پایان لیگ بحثی در اینباره نشد. تمایل شمسایی هم برای ماندن در تاسیسات کم نیست مگر اینکه اتفاق تازه ای افتاده باشد که از آن بی خبر باشیم. در هر صورت هم شمسایی برای تمدید قرارداد تمایل داشت هم ما. ما سالهای خوبی با شمسایی داشته ایم و دوست داریم به همکاری خود با او ادامه بدهیم.