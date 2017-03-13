مذاکرات آستانه به تقویت آتش بس سوریه کمک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «غیرت عبدالرحمانوف» وزیر خارجه قزاقستان گفت: مذاکرات آستانه موجب شد تا آتش بس در سوریه تقویت شود و شورای امنیت سازمان ملل نیز از نقش مذاکرات آستانه برای حل بحران سوریه تقدیر کرده است.

عبدالرحمانوف که در جلسه پارلمان قزاقستان سخن می گفت، در ادامه افزود: شورای امنیت نقش قزاقستان را در یافتن راهی برای حل بحران سوریه ستوده است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل نیز اعلام کرده اند که سازماندهی گفتگوها میان دولت سوریه و گروه های مسلح مخالف، تقویت آتش بس و ایجاد یک مکانیسم سه جانبه برای رصد آتش بس سوریه از سوی ایران، روسیه و ترکیه که از سوی مقامات قزاقستانی انجام شده اند، قابل تقدیر هستند.

این اظهارات در حالی ایراد می شود که قرار است دور سوم مذاکرات سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. دور اول این گفتگوها در تاریخ ۲۳ و ۲۴ ژانویه (۴ و ۵ بهمن)، و دور دوم آن در تاریخ ۱۵ و ۱۶ (۲۷ و ۲۸ بهمن) فوریه برگزار شده است.