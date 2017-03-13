«بریکس پلاس»؛ اتحادیه جدیدی که چین تشکیل می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان» پکن درصدد است تا اتحادیه جدیدی را تحت عنوان «بریکس پلاس» و با شرکت ۱۱ کشور تشکیل دهد.

ایران، پاکستان، بنگلادش، نیجریه، کره، مکزیک، اندونزی، ترکیه، فلیپین و ویتنام کشورهای تشکیل دهنده این سازمان خواهند بود.

«وانگ ئی» وزیر امور خارجه چین نیز اعلام کرد که ضمن گسترش روابط با سایر کشورهای در حال توسعه می کوشیم تا اهداف راهبردی این اتحادیه را مشخص کنیم.

وی افزود: ما خواهان اضافه کردن کشورهای دوست و همراه خود در این اتحادیه هستیم و تلاش می کنیم تا همه این کشورها را راضی نگه داریم.

لازم به ذکر است که چین امسال ریاست بریکس را بر عهده دارد و سران پکن نیز اجلاس سپتامبر سال جاری این گروه را رهبری می کنند.

به گفته کارشناسان، پکن با ایجاد این اتحادیه به دنبال افزایش نفوذ خود در جهان و همچنین تغییر سیاست هایش در مقابل بریکس و کشورهایی نظیر هند خواهد بود.

لازم به ذکر است برزیل، روسیه، هند و چین 4 کشور بزرگ هستند که قدرت‌های اقتصادی نو ظهور قرن ۲۱ محسوب می‌شوند، این کشورها در سال ۲۰۰۹ اتحادیه ای را بنیان نهادند که بریک (BRIC) (متشکل از برزیل، روسیه، هند و چین) نام گرفت.

در دسامبر سال ۲۰۱۲ وقتی آفریقای جنوبی هم به این اتحادیه پیوست، نام این سازمان به بریکس (BRICS) تغییر یافت.

رئیس‌جمهور چین معتقد است که گروه کشورهای عضو بریکس، حامی و ارتقاء دهنده وضعیت کشورهای در حال رشد و نیرویی برای حفظ صلح جهان هستند.