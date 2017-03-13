به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی ضیاء امروز دوشنبه ۲۳ اسفند در برنامه «فرمول یک» میزبان طاها شایا، میلاد باقری و صبا صمیمی از اعضای گروه موسیقی «دنگ شو» بود.

طاها شایا در ابتدای این برنامه گفت: پنجشنبه ۲۶ اسفند ماه در مرکز همایش های برج میلاد تهران یک اجرای متفاوت داریم که در این برنامه بین هفت تا هشت آهنگ جدید را برای علاقه مندان می خوانیم. این در حالی است که در کنسرت پیش رو برخی از آهنگهای قدیمی مان که طی سال های گذشته داشته ایم نیز در این کنسرت خوانده می شود.

وی با اشاره به حضور میلاد باقری به عنوان خواننده در گروه دنگ شو افزود: ارتعاشات من و میلاد باقری به هم می خورد و خوشحالم که چنین پارتنری دارم. قبل از آغاز همکاری، سه چهار سال سابقه آشنایی با هم داشتیم اما یک دفعه همکاری مان آغاز شد.

ساخت یک قطعه موسیقی برای از دست رفتگان حادثه پلاسکو

شایا با اشاره به فعالیت های دیگر گروه «دنگ شو» بیان کرد: مدتی است مشغول ساخت یک قطعه به مناسبت حادثه پلاسکو و عزیزانی که از میان ما رفتند، هستم. . در بخش هایی از ترانه این کار آمده که «دلم انار میخواد ولی فصلش گذشته، دلم بهار می خواد ولی کو تا یه هفته» این کار مربوط به عزیزانی است که رعنا بودند و رفتند، عزیزانی که زیبا بودند و رفتند. تم این ترانه این گونه است.

آهنگساز و خواننده «دنگ شو» همچنین از انتشار تازه ترین آلبوم این گروه موسیقایی بعد از تعطیلات نوروزی خبر داد.

نوازنده سازهای کوبه ای دنگ شو خواننده شد

وی در بخش دیگری از حرف هایش گفت: میلاد حرفه ای ترین آدمی است که با او کار می کنم. دیشب کاری به میلاد دادم تا بخواند و او برای اولین بار گفت این کار را نمی کند و این قطعه به صدای او نمی خواند. این شد که این پیشنهاد را به صبا صمیمی دادم و امروز جشن اولین همکاری مشترک من با صبا به عنوان خواننده است.

صبا صمیمی نوازنده سازهای کوبه ای نیز در این باره اظهار کرد: جلوی میلاد خواندن سخت است. البته او خیلی به من لطف دارد و همیشه مرا به خواندن تشویق می کند.

این سه همچنین سه قطعه «تا بهار دل نشین»، «عشق آمد» و «گلابتون» را به صورت زنده در برنامه اجرا کردند که میلاد باقری در این زمینه گفت: سخت ترین کار دنیا آواز خواندن در ساعت ۷ صبح است!

«فرمول یک» شنبه تا چهارشنبه ها هر روز ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۱۵ با تهیه کنندگی افشین حسین خانی و با خوانندگی تیتراژ حامد همایون روی آنتن شبکه یک سیما می رود.