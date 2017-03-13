ابهام در سفر تیم فوتسال امید به فرانسه/ مانع تراشی سفارت در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران که چند ماه است شکل گرفته، خود را برای مسابقات قهرمانی آسیا که خردادماه سال بعد در تایلند برگزار می شود، آماده می کند. تیم امید ایران با هدایت علی صانعی تاکنون با روسیه، اوکراین و عراق بازی تدارکاتی داشته و دیدار با فرانسه در فروردین سال ۹۶ را هم در دستور برنامه داشت.

بازی با تیم زیر ۲۱ سال فرانسه در خاک این کشور برای تیم ایران اهمیت بسزایی دارد چرا که بازیکنان جوان ایران می توانند قبل از حضور در مسابقات آسیایی که انتخابی المپیک جوانان هم هست، به تجربیات بین المللی خود اضافه کنند.

فدراسیون فوتبال ایران برای برگزاری این مسابقه حتی مشکل خروجی بازیکنان فوتسال زیر 20 سال را هم برطرف کرد به این امید که تیم تحت هدایت علی صانعی بتواند به فرانسه سفر کند ولی در روزهای اخیر سفارت فرانسه در ایران همکاری های لازم را صورت نداده است.

عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: متاسفانه باوجود ارسال دعوتنامه از سوی فدراسیون فوتبال فرانسه، سفارت این کشور در تهران اعلام کرده اگر می توانیم برنامه و بازی خود را عقب اندازیم. این در حالی است که ما برنامه هایمان را روی این مسابقه تنظیم کرده ایم.