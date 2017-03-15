اشتباه روی اشتباه از هیات مدیره استقلال/ آیا کار را بلد نیستند؟

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در بخشی از صحبت هایش در نشست خبری پیش از دیدار با لوکوموتیو ازبکستان می‌گوید: «از طرف حریفان نه، از سوی برخی از دوستان برای ما چالش ایجاد می‌شود».

در حالی که تیم استقلال بعد از یک نیم فصل بد، نیم فصل دوم را در شرایط خوبی آغاز کرد و روز به روز هم شرایط این تیم بهتر شد، برخی از اقدامات از سوی اعضای هیات مدیره این باشگاه دیده شد که این رفتارها دور از قواره هیات مدیره یک باشگاه بزرگ مثل استقلال بود. مصاحبه‌های «حسن زمانی» یکی از اعضای هیات مدیره این باشگاه که عمدتا به جای تحکیم، تثبیت و ایجاد نظم آرامش در تیم، باعث ایجاد حاشیه هایی در درون تیم شد.

عضو هیات مدیره استقلال در حالی بی پروا و زیاد مصاحبه می‌کرد که مصاحبه کردن در شرح وظیفه هیچ یک از اعضای هیات مدیره هیچ باشگاهی در ایران و خارج از ایران تعریف نشده است. این اتفاقت در حالی می‌افتاد که باشگاه استقلال مرتب با بحران‌های تازه‌ای روبرو می‌شد که ریشه همه آنها مشکلات مالی بود. بحران‌هایی که هر یک از آنها به تنهایی می‌توانند یک باشگاه بزرگ را تا آستانه انحلال هم پیش ببرند. در این اثنا اعضای هیات مدیره استقلال در حل بحران‌های این تیم ناتوان و عاجز نشان می‌دادند و یکی از اعضا همچنان به مصاحبه‌های خود ادامه داد.

یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی که این هیات مدیره مرتکب شد، مصاحبه حسن زمانی صبح روز بازی این تیم با سایپا بود. مصاحبه‌ای که در آن دو بازیکن بزرگتر استقلال (رحمتی و خسرو حیدری) از سوی وی متهم به ساماندهی اعتصاب بازیکنان شدند. اتفاقی که کارشناسان فوتبال که هیچ، حتی افراد عادی هم تشخیص می‌دهند می‌تواند در روند یک تیم و نتیجه بازی آن تاثیر گذار باشد.

اما اشتباه بزرگتر را مجموعه هیات مدیره آبی‌ها مرتکب شد. درست یک روز مانده به دیدار مهم و آسیایی این تیم مقابل لوکوموتیو، هیات مدیره استقلال تشکیل جلسه می‌دهد و در حالی که مهمترین مشکل آبی پوشان اعتصاب چهار روزه این تیم به دلیل بی پولی بود، اعضای هیات مدیره تصمیم می‌گیرند تا دو تن از مهمترین و تاثیر گذار ترین بازیکنان استقلال (کاوه رضایی و بهنام برزای) را در راستای حمایت از «زمانی» با جریمه مالی مواجه نمایند.

اشتباه بزرگی که با یک اشتباه استراتژیک و بزرگتر تکمیل شد. رسانه‌ای کردن این خبر در فاصله یک روز مانده به بازی استقلال و لوکوموتیو، اشتباهی بود به مراتب بزرگ تر از اشتباهات قبلی هیات مدیره آبی‌ها. هیات مدیره‌ای که از وظایف ذاتی‌اش که درآمدزایی و حمایت از تیم شده فاصله گرفته و در این هفته‌ها و ماه‌های اخیر خود تبدیل به یک عامل بازدارنده در مقابل تیم شده است.

این روزها مجموعه باشگاه استقلال را می‌توان به دو شاخه «هیات مدیره» و «سایر اعضا» تقسیم کرد. اتفاقی که نه خوشایند فوتبال ایران است و نه در شان باشگاه استقلال.