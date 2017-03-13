ترابیان:سفارت فرانسه تیم ایران را با یک گروه توریست اشتباه گرفته

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مشکل تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران برای سفر به فرانسه و بازی با تیم امید این کشور گفت: خیلی بامزه است که فدراسیون فوتبال فرانسه دعوتنامه حضور تیم امید را در این کشور زده و اعلام کرده است که این بازی قرار است در شمال فرانسه برگزار شود اما سفارت این کشور در تهران می گوید فعلا نمی توانیم به شما وقت بدهیم و اگر می شود کارها و برنامه هایتان را عقب بیاندازید. انگار سفارت فرانسه تیم ما را با یک گروه توریست اشتباه گرفته است!

وی افزود: متاسفانه در برنامه های کشوری که ادعای نظم و انضباط را دارد، بی نظمی رخ داده است. بنده هم در اعتراض به این مسئله، به فدراسیون فوتبال فرانسه نامه زدم. در این نامه قید کردم شما برای بازی با تیم ایران که یکی از قدرتهای فوتسال دنیاست، تلاش زیادی کردید ولی گویا سفارت شما در تهران متوجه این امر نیست. این سفارت فکر می کند قرار است چند توریست از تهران به فرانسه بروند تا برج ایفل را ببینند. ما نگرانیم چون تعطیلات نوروز هم در پیش است و با این وضعیت ممکن است سفر بازیکنان زیر ۲۰ سال به فرانسه تحت تاثیر قرار بگیرد.

رئیس کمیته فنی و توسعه درباره وضعیت تیم ملی بزرگسالان و سفر این تیم به کرواسی گفت: خوشبختانه فدراسیون فوتبال کرواسی همکاری خوبی داشته است. آنها مدام پیگیر هستند و تماس می گیرند. هرچند سفارت این کشور هم علاوه بر مدارک معمولی، یکسری چیزهای اضافه بر سازمان خواسته از جمله اینکه فدراسیون کرواسی باید به سفارت این کشور ضمانتهای لازم را بدهد! با این حال روند صدور روادید برای تیم ملی مثبت تر است.

ترابیان در خصوص دیدار تدارکاتی تیم های زیر ۲۰ سال و بزرگسالان ایران با عراق خاطرنشان کرد: این مسابقات به ایران کمک کرد تا متوجه خیلی از مسائل شویم. مسابقات زیر ۲۰ سال، خرداد آینده برای اولین بار برگزار می شود ولی گویا بعضی از تیم ها روی «صغر سن» بازیکنان خود توجه ندارند در حالی که کنفدراسیون فوتبال آسیا روی این مسئله سخت گیر است. همین تیم عراق که با تیم زیر ۲۰ سال ایران بازی کرد، بازیکنان صغر سن زیادی داشت. نتیجه برای ما مهم نبود. ایران مقابل عراق دو تساوی به دست آورد ولی بازیکنان ما حتی از نظر فیزیکی هم از عراقی ها کوچکتر بودند.

وی افزود: تیم بزرگسالان هم دو بازی خوب با عراق داشت و کادر فنی این تیم توانست بازیکنانش را محک بزند. در این دو مسابقه خیلی از خط و خطوط ها برای کادرفنی مشخص شد که در آینده به کار آنها می آید.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال در خصوص لغو سفر تیم ملی بزرگسالان به ازبکستان و بازی تدارکاتی با این تیم هم گفت: ازبکستان قبول کرده که تیم زیر 20 سال ایران به این کشور برود ولی متاسفانه برنامه تیم ملی بزرگسالان را لغو کرد. در ازبکستان تناقضی بین فدراسیون فوتبال این کشور و کنفدراسیون آسیایی مرکزی برای برگزاری یک تورنمنت ایجاد شد که در نهایت همین مسئله لغو سفر تیم ملی به تاشکند را در پی داشت.