به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران با اعلام جزئیات نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ گفت: بر اساس نتایج سرشماری، ۲۴ میلیون خانوار در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه درصد تغییرات نرخ رشد جمعیت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ معادل صفر درصد است، اظهار کرد: بر اساس نتایج سرشماری، نرخ متوسط رشد جمعیت مطابق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ به ۱.۲۴ درصد رسیده است؛ در عین حال نرخ رشد جمعیت شهری مثبت ۱.۹۷ درصد و نرخ رشد جمعیت روستایی منفی ۰.۷۳ درصد است.

وی گفت:تغییرات بعد (اندازه) خانوار نسبت به سال ۹۰، ۰.۲- درصد و این نسبت برای خانوار شهری نیز همین مقدار است، اما برای خانوار روستایی ۰.۳- است. د رعین حال، جمعیت ساکن در نقاط روستایی نسبت به سال ۹۰، منفی ۷۷۲ هزار و ۳۸۳ نفر ثبت شد. همچنین نسبت شهرنشینی جمعیت نسبت به امسال ۲.۶ است.

پارسا ادامه داد: جمعیت کل کشور براساس سرشماری سال جاری نسبت به سال ۹۰ تعداد ۴ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۶۰۱ نفر افزایش دارد. همچنین تعداد خانوار نسبت به سال ۹۰ حدود ۳ میلیون و ۱۰ هزار و ۳۸۸ افزایش یافته است.

جمعیت کل کشور؛ ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر

وی گفت: کل جمعیت کشور در سال ١٣٩٥ به ٧٩ میلیون و ٩٢٦ هزار و ٢٧٠ رسید که نسبت به سال ١٣٩٠ نزدیک به ٤ میلیون و ٧٧٦ هزار نفر افزایش یافته است؛ ضمن اینکه تعداد خانوار ایرانی در سال ١٣٩٥ به ٢٤ میلیون و ١٩٦ هزار و ٣٥ رسیده است که نسبت به سال ١٣٩٠ حدود ٣ میلیون خانوار افزایش داشته است.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: تعداد خانوار شهری در سال ١٣٩٥ معادل ١٨ میلیون و ١٢٥ هزار خانوار بوده که نسبت به سال ١٣٩٠ به اندازه دو میلیون و ٦٩٨ هزار و ٦٤٠ خانوار افزایش یافته است.

تعداد خانه های خالی دو برابر شد

رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: واحدهای مسکونی خالی در سال ۹۰ حدود یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد مسکونی بوده که در سال ۹۵ به دو میلیون و ۵۸۷ هزار واحد رسیده است که تهران، به تنهایی در سال ۹۰ از یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد ۳۲۷ هزار واحد را به خود اختصاص داده که در سال ۹۵ نیز تهران با ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی بیشترین سهم را داشته است.

وی اظهار داشت: سرشماری خوب و استانداردی انجام شده است و آن سرمایه اجتماعی عظیم مردم که به مرکز آمار و نظام آماری کشور اعتماد کرده اند، در آمار با کیفیت خود را نشان می دهد.

به گفته پارسا، اصل جریان یکطرفه اطلاعات فردی به سمت مرکز آمار نیز باید مدنظر قرار گیرد که در کل دنیا جزو کارهای اصولی و حرفه ای آماری است و در نظام آماری ثبتی مبنا، این اولویت را بیشتر نمود می دهد، پس استراتژی اصلی ما استقرار نظام آماری ثبتی مبنا است.

دولت در آمار دستکاری نکرد

پارسا در خصوص اینکه آیا دولت در این آمار دستکاری داشته است، گفت: نتایج سرشماری ده روز قبل نهایی شده بود، ولی تدبیر این شد که ابتدا در دولت ارایه شود، احدالناسی در کشور از مرکز آمار یا رئیس بنده نمی تواند در آمار و اطلاعات تولیدی در مرکز آمار، خدشه وارد کرده و عدد و رقمی را دوست داشته باشد یا نداشته باشد؛ صرفا ارایه آن به دولت صورت گرفت و هیچ دستکاری هم ارایه نشد.

وی افزود: توقع داریم دولت برای ما این تسهیلات را فراهم کند که به سمت نظام آماری ثبتی مبنا برویم، البته این رویکرد گریزناپذیر کل نظام آماری دنیا است و البته به انجام نمی‌رسد مگر اینکه هر سه قوه با تمام توان برای تحقق آن گام بردارند.

اگر تعریف بیکاری عوض شود، نرخ بیکاری ۲۲ درصد است

رئیس مرکز آمار ایران در خصوص نرخ بیکاری خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری از طریق سرشماری ها و طرح های آماری اعلام می شود، البته خروجی ناشی از بیکاری بلافاصله بعد از اتمام سرشماری ها امکان ارایه ندارد، البته طرح اشتغال و بیکاری مرکز آمار که در پاییز انجام شده بود و کار زمستان هم به اتمام رسیده است.

پارسا در پاسخ به این سوال که وضعیت بیکاری و آمار آن دارای شبهاتی است، گفت: در کل دنیا، آمارگیری اشتغال و بیکاری همان است که از سوی مرکز آمار ایران انجام می شود، البته برخی اختلافات بر روی تعاریف و مفاهیم وجود دارد که منجر به این مساله شده است، ولی ما در طرح نیروی کار و اشتغال و بیکاری خود، از یک ساعت تا دو روز و اشتغال ناقص هم داریم که اشتغال ناقص در کشور حدود ده درصد است.

وی افزود: بالاترین حد بیکاری در کشور اگر قرار باشد برآورد شود و همه کسانی که کمتر از ۴۴ ساعت کار می کنند، بیکار محاسبه شود، باید ۱۰ درصد به ۱۲ درصد نرخ بیکاری اضافه کند، ولی در دنیا تعریف این است که هر فردی یک ساعت در هفته کار کند، بیکار نیست.

نصف جمعیت فعال جدید به خیل بیکاران پیوستند

رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری کشور از ۱۱ درصد در سال ۹۴ به ۱۲.۴ درصد در سال ۹۵ رسیده است و در دو سال یک میلیون و ۹۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده که ۶۱۵ هزار نفر آن شاغل و ۴۹۴ هزار نفر نیز به جمعیت بیکاران ما اضافه شده است.

وی افزود: جمعیت شاغلان کشور در همه بخش های اقتصادی کشور، اضافه شده و به ۲۲ میلیون ۷۰۰ نفر افزایش یافته است. تنها در بخش ساختمان روند نزولی دارد و همچنان در بخش ساختمان ریزش داریم که علت آن هم افزایش بی حد است که اکنون کاهش را نشان می دهد.

پارسا گفت: نرخ بیکاری مردان در سال ۹۵ معادل ۱۰.۵ بوده است ولی نرخ بیکاری زنان ۲۰.۷ بوده است. همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز برای سال ۹۵ معادل ۲۹.۴ درصد و برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز ۲۵.۹ درصد بوده است.

به گفته بیکاری مردان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۵.۴ درصد بوده و برای زنان در این گروه ۴.۲ درصد بوده است. جمعیت غیرفعال کشور ۳۹۷ هزار و ۳۳۰ نفر کاهش یافته است، به این معنا که نسبت به سال گذشته، افرادی که دنبال کار نبوده اند و به دنبال کار آمده اند، افزایش یافته است.

وی گفت: در فصل پاییز امسال نسبت به سال قبل، نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۸.۱ درصد به ۳۸.۹ درصد افزایش یافته است یعنی ۸۰۷ هزار و ۷۳۷ نفر جویای کار بوده اند که این ها برای ۳۲۶ هزار نفر شغل پیدا شده و ۴۸۱ هزار و ۵۵ نفر هم بیکار باقی مانده اند.

وی ادامه داد: در فصل زمستان از ۳۷.۷ درصد نرخ مشارکت ما به ۳۸.۹ درصد افزایش یافته است، همچنین ۱.۲ درصد در زمستان جمعیت فعال زیاد شده است و بنابراین در این فصل یک میلیون و ۷۸ هزار نفر جویای کار بوده اند که ۷۶۶ هزار و ۲۹۱ نفر شاغل شدند و ۳۱۱ هزار و ۷۲۵ نفر هم بیکار مانده اند و به این ترتیب، برای زمستان نسبت به همه زمستان های سال های قبل، وضع اشتغال و بیکاری ما بهتر بوده است.

پارسا گفت: برای قضاوت باید کل سال و میانگین چهارفصل را دید که نتایج سالی است که اعلام شده است. اما به عنوان یک کارشناس می گویم که سال ۹۵ از نظر اقتصادی، کارنامه خوبی داشته ایم.