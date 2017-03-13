«مرا رها نکن» با دست پر از فنلاند بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جایزه، فیلم «مرا رها نکن» به کارگردانی سهیلا گلستانی جایزه بهترین فیلم بخش مسابقه VR (واقعیت مجازی) فستیوال فیلم تامپره را به دست آورد و این فستیوال حامی مالی تولید فیلم بعدی او خواهد بود .

فیلم «مرا رها نکن» اولین فیلم داستانی ساخته شده با تکنیک ۳۶۰ درجه در ایران است.

فستیوال فیلم تامپره هر سال در تاریخ ۸ تا ۱۲ مارس در شهر تامپره فنلاند برگزار می‌شود و قدیمی‌ترین جشنواره فیلم کوتاه در شمال اروپا محسوب شده و به همراه جشنواره فیلم کوتاهِ اوبرهاوزن (آلمان) و کلرمون-فران (فرانسه)، معتبرترین جشنواره در زمینه فیلم‌های کوتاه است.

«مرا رها نکن» به تهیه‌کنندگی بابک قهرمانی، روایتی از تلخ‌کامی‌های مهاجران جنگ است .

پخش بین الملل این فیلم برعهده مرجان علیزاده (Iran ArtHouse Film) است. عباس حبیبی و سونیا سنجری دو بازیگر اصلی این فیلم هستند.

دیگر عوامل فیلم کوتاه «مرا رها نکن» عبارتند از نویسنده و کارگردان: سهیلا گلستانی، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، تدوین و جلوه های ویژه: حمید گلستانی، طراح صحنه و لباس: داریوش پیرو ،طراح گریم: یاسمن محب اهری، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: علی مردانه، دستیار دوم کارگردان: حسام خلیل نژاد، مدیر تولید: رسول حسینی، عکاس: حمید گلستانی،تهیه کننده: بابک قهرمانی.