کشف بیش از ۱.۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و در عملیات های جداگانه در تعدادی از شهرستان های استان، موفق به کشف و ضبط محموله هایی به ارزش بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال و دستگیری سه متهم در ارتباط با این پرونده ها شدند.

کشف لوازم خانگی قاچاق در مراغه

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه در همین راستا ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان در حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو خاور مشکوک و آن را جهت بررسی متوقف کردند.

سرهنگ رضا اصلانی فر در تشریح این خبر افزود: در بازرسی از این خودرو یک هزار و ۷۷۰ عدد انواع لوازم خانگی از جمله لوازم برقی خانگی، ظروف شیشه ای و قابلمه به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون ریال کشف و یک نفر متهم نیز در این زمینه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با بیان اینکه متهم به همراه کالاهای مکشوفه پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قاچاق کالا و موارد مشکوک مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی و پیامکی ۱۱۰ اطلاع دهند

کشف البسه و لوازم خانگی قاچاق در چاراویماق

فرمانده انتظامی شهرستان چاراویماق نیز از توقیف یک دستگاه رونیز حامل البسه قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: ماموران پلیس اگاهی و یگان امداد در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، حین کنترل تردد خودروهای عبوری، به یک دستگاه رونیز مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ عباس زنده گل تپه در تشریح این خبر اظهار داشت: در بازرسی مقدماتی مشخص شد این خودرو حامل بار قاچاق از نوع البسه مردانه و زنانه است و برای بررسی بیشتر به مقر انتظامی دلالت شد که کارشان ارزش ریالی البسه قاچاق کشف شده را ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان چاراویماق در پایان خاطر نشان کرد : در این رابطه پرونده تشکیل به همراه متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

وی همچنین با اشاره به توقیف یک دستگاه کامیون هیوندای حامل کالای قاچاق در این شهرستان گفت: در پی دریافت اخبار واصله مبنی برتردد یک دستگاه کامیون هیوندای حامل کالای قاچاق در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان، شناسایی و توقیف آن در دستور کار پلیس قرار گرفت.

زنده گل تپه در ادامه افزود: پس از اقدامات فنی و تخصصی و کنترل محورهای مواصلاتی، ماموران پلیس آگاهی و یگان امداد خودروی مذکور را مشاهده و متوقف کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از خودروی توقیف شده تعدادی لوازم خانگی و ظروف آشپزخانه به ارزش ۶۰۰ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چاراویماق خاطر نشان کرد : در این رابطه پرونده تشکیل به همراه متهم دستگیر شده به مراجع قضایی معرفی شد.