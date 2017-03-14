«آزما» به غیبت نقد پرداخت

به گزارش خبرنگار مهر، ماهنامه «آزما» در شماره ۱۲۱ خود و در گفتگو با صفدرتقیزاده، ناصر فکوهی، محمد بقایی ماکان، عنایت سمیعی و مشیت علایی به «غیبت نقد و جریانهای بیسرانجام فرهنگی» پرداخته است.
«ادبیات در جهان بیآرمان» عنوان دومین موضوعی است که ماهنامه آزما به آن توجه کرده؛ «میدانید من چگونه مینویسم؟» مطلبی از امبرتو اکو با ترجمه گیتا گرکانی است که در این پرونده آمده. همچنین مطالب و یادداشتهایی از احمد پوری، اسداله امرایی، پری ملکی، سیفاله صمدیان و حافظ موسوی در این شماره از آزما آمده است.
گفتگو با غلامرضا اعوانی با عنوان «سفر، عبور از محدوده خویشتن تا شناخت جهان» و شعرعایی از هشت شاعر افغان به انتخاب حافظ موسوی، ضیا موحد، فواد نظیری، علیرضا بهرامی و... از دیگر مطالبی است که در جدیدترین شماره آزما آمده است.
ماهنامه «آزما» به سرئبیری هوشنگ اعلم و مدیر مسئولی ندا عابد به قیمت ۱۰ هزار تومان در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
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