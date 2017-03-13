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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۲۷

مدیرکل هواشناسی گلستان:

هوای گلستان هفته اول فروردین بارانی است

هوای گلستان هفته اول فروردین بارانی است

گرگان- مدیرکل هواشناسی استان گلستان گفت: هوای گلستان هفته اول فروردین بارانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نوربخش داداشی ظهر دوشنبه در نشست خبری مدیران شورای حمل و نقل استان گلستان با موضوع خدمات نوروزی سال ۹۶ اظهار کرد: در نیمه اول امسال بارش های نقطه ای شدیدی داشتیم که خسارت های جانی و مالی در استان به همراه داشت.

وی افزود: پیگیر  بحث تامین رادار بودیم تا در امر پیش بینی به ما کمک کند. کارهای اولیه آن انجام شده و مطالعات مکان یابی در حال انجام است.

وی با بیان این که استان گلستان به علت همجواری با دریای خزر احتیاج به ایستگاه دریایی دارد و این کمبود احساس می شود، گفت: ۱۳ فروردین روز هواشناسی است و تمام تلاش خود را در زمینه جمع آوری تجربیات ادارات هواشناسی انجام می دهیم تا اولین کتاب به همت استان گلستان تهیه شود.

داداشی اظهار کرد: سامانه اطلاع رسانی هواشناسی شماره ۱۳۴ است و برای اطلاع رسانی در تمام ورودی های استان و چادرهای هلال احمر بنر این شماره نصب شده است.

وی ادامه داد: پیش بینی کوتاه مدت ما این است که از سه شنهب سامانه بارش پنج تا ۱۰ میلی متر را داریم و هفته اول فرودین ماه هم بارش های بهاری خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی گلستان تصریح کرد: اواخر امسال یعنی ۲۹ اسفند ماه سامانه بارشی خواهیم داشت و در روزهای چهار و پنج فروردین ۹۶ آسمان نیمه ابری و بارش های بهاری را پیش بینی می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی میانگین دمای هوا حدود دو درجه افزایش خواهد داشت و ۲۰ تا ۳۰ درصد کمبود بارش در طول سال داریم ولی برای سه ماه اول سال ۹۶ با کمبود بارش مواجه نخواهیم بود.

کد مطلب 3931448

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