به گزارش خبرگزاری مهر، شجاعی کیاسری رئیس کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات کشور گفت: در بخشنامهای که دقایقی قبل از سوی دبیر ستاد انتخابات کشور به استانداریهای سراسر کشور ابلاغ شد، شرایط پیش ثبتنام داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در دفاتر پیشخوان دولت، در بخشنامه ستاد انتخابات کشور تشریح شد.
رئیس مرکز اطلاعرسانی و امور بینالملل وزارت کشور افزود: در این بخشنامه که به روسای ستاد انتخابات استانهای سراسر کشور ابلاغ شده آمده است: به منظور تسهیل فرآیند ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و در اجرای مصوبه ستاد انتخابات کشور اعلام میدارد کلیه داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر از روز سه شنبه مورخ ۲۴/۱۲/۹۵ میتوانند با در دست داشتن مدارک ذیل به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و نسبت به پیش ثبتنام اقدام به عمل آورده و با در دست داشتن رسید پیش ثبتنام و شماره پیگیری و اصل مدارک زیر از تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ لغایت ۰۶/۰۱/۹۶ جهت تکمیل ثبتنام به فرمانداریهای کشور مراجعه کنند.
رئیس کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات کشور تأکید کرد: بنا بر تصریح بخشنامه انجام پیش ثبتنام اختیاری بوده و به منظور تسهیل در ثبتنام پیشبینی شده و در صورتی که داوطلب تمایلی به پیش ثبتنام نداشته باشد در زمان مقرر میتواند برای ثبتنام مستقیماً به فرمانداریها و بخشداریها مراجعه کند.
شجاعیکیاسری خاطرنشان کرد: بنا بر مفاد این بخشنامه، مدارک لازم جهت پیش ثبتنام داوطلبان در دفاتر پیشخوان از این قرار است:
۱- ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی
۲- یک قطعه عکس ۴*۳ جدید
۳- ارائه اصل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن برای داوطلبان شوراهای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت و مدرک لیسانس یا معادل آن برای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت
۴- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برا ی داوطلبان روستاهای تا ۲۰۰ خانوار جمعیت و ارائه مدرک تحصیلی دیپلم برای داوطلبان روستاهای بالای دویست خانوار جمعیت
۵- ارائه اصل کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا مدرک معتبر دال بر روشن بودن وضعیت نظام وظیفه برای آقایان
۶- ارائه اصل گواهی قبول استعفا برای دارندگان مشاغل موضوع ماده ۲۸ قانون انتخابات شوراها
۷- ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه
۸- ایثارگران (آزاده – جانباز – فرزند شهید) در صورت تمایل می توانند مدارک مربوطه را ارائه کنند.
نظر شما