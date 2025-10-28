به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان آزرمی با اشاره به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، این انتخابات روز جمعه یازدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها در حال دریافت گواهی عدم سوء‌پیشینه هستند و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، زمان ثبت‌نام برای داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه به مدت هفت روز کاری تعیین شده است.

دبیر ستاد انتخابات استان همدان با تأکید بر اینکه ارائه گواهی عدم سوء‌پیشینه شرط اولیه ثبت‌نام است، تصریح کرد: همچنین داوطلبانی که دارای سمت‌های مدیریتی هستند باید پیش از ثبت‌نام، برگه استعفای خود را ارائه دهند؛ این الزام شامل تمامی داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها می‌شود و در زمان تعیین‌شده باید این مدارک آماده باشد.

آزرمی درباره انتخابات شوراهای اسلامی روستاها نیز بیان کرد: مهلت قانونی برای استعفا از پست‌های مدیریتی داوطلبان روستاها از ۲۴ آبان‌ماه به مدت یک هفته اعلام شده است و پس از پایان این مهلت، از اول آذرماه داوطلبان می‌توانند برای دریافت گواهی عدم سوء‌پیشینه به نشانی‌هایی که از سوی ستاد انتخابات کشور معرفی می‌شود مراجعه کنند.

وی افزود: دفاتر خدمات قضائی، دفاتر پلیس‌به‌اضافه ۱۰ و سامانه جامع خدمات الکترونیک قضائی، برای تسهیل فرآیند دریافت گواهی عدم سوء‌پیشینه داوطلبان پیش‌بینی شده است.

این مقام مسئول تأکید کرد: رعایت کامل ضوابط و ارائه مدارک مورد نیاز از جمله گواهی عدم سوء‌پیشینه و استعفا، از الزامات قطعی جهت ثبت‌نام در انتخابات شوراهای اسلامی است و دستگاه‌های ذیربط آماده پاسخ‌گویی به مراجعات داوطلبان در این زمینه هستند.