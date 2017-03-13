اتمام استقرار نظامیان ناتو در مرزهای روسیه تا ژوئن سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در اظهاراتی اعلام کرد که نیروهای نظامی این نهاد تا ماه ژوئن سال جاری میلادی در کشورهای حوزه بالتیک (شرق اروپا و غرب روسیه) مستقر خواهند شد.

دبیرکل ناتو که درباره گزارش سالانه ۲۰۱۶ این نهاد سخن می گفت؛ در ادامه در این باره افزود: اکنون که درباره این موضوع صحبت می کنم، آن ها نیز در حال رسیدن به مناطق مذکور هستند.

«ینس استولتنبرگ» ادامه داد: دست کم ۱۷ کشور مختلف از متحدین (در سازمان ناتو) در اعزام نظامیان به ۴ دسته نظامی مشارکت داشته و ما قصد داریم تا تمامی آن ها را تا ماه ژوئن سال جاری میلادی مستقر نمائیم.

وی کشورهای مقصد که قرار است نظامیان ناتو در آن ها مستقر شوند را استونی، لتونی، لیتوانی و لهستان اعلام کرد.

لازم به ذکر است، «آندری کلین» رئیس اداره همکاری‌ های اروپای وزارت خارجه روسیه پنجشنبه ۲۵ آذرماه سال جاری اعلام کرده بود که مسکو به اهتمام ناتو در راستای تقویت و تحکیم زیرساخت نظامی در نزدیکی مرزهای این کشور پاسخی مناسب خواهد داد.

«آندری کلین» (Andrei Kelin) در این باره گفته بود: تقویت و تحکیم زیرساخت نظامی در نزدیکی مرزهای روسیه ادامه دارد و ما نیز به این اقدام پاسخی مناسب خواهیم داد.

وی در ادامه تأکید کرده بود که سیاست ناتو بعید است پس از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» تغییر چندانی داشته باشد. به همین دلیل است که حتی با درنظر گرفتن حضور رئیس‌ جمهور جدید آمریکا در مسند قدرت، فکر می‌ کنم اینگونه تصمیمات در ناتو (تقویت حضور در شرق اروپا و دریای سیاه) که قطعاً اقدامی خصمانه هستند و فشار بر روسیه را افزایش می‌ دهند، کماکان عملیاتی خواهند شد.

لازم به ذکر است، با افزایش تنش ها میان غرب و روسیه پس از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، ناتو به سرکردگی آمریکا اقدامات تحریک آمیز زیادی را با استقرار مقادیر زیادی از تسلیحات و ادوات نظامی در نزدیکی مرز روسیه (شرق اروپا و حوزه بالتیک) به انجام رسانده است؛ اقداماتی که تحلیل گران از آن به عنوان «جنگ سرد جدید غرب علیه مسکو» نام می برند.