به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ابطحی امروز در نشست خبری هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۴ گفت: شعار هفته پژوهش و فناوری امسال «سرمایهگذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری» است. امسال بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار از ۲۲ تا ۲۵ آذرماه برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین مراسم زنگ پژوهش دانش آموزی و جشنواره تحلیل از دانشآموزان پژوهنده در ۲۳ آذرماه برگزار میشود.
به گفته سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم؛ ۲۵ آذرماه بیست و ششمین جشنواره تحلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود و جشنواره تجلیل از اندیشمندان و دانشمندان جوان نیز ۲۶ آذرماه در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
وی در مورد انتخاب پژوهشگران برگزیده بیست و ششمین جشنواره تحلیل از پژوهشگران فناوران و نوآوران برگزیده کشور گفت: مهمترین شاخصهای انتخاب پژوهشگران؛ نقش آفرینی مؤثر در تولید علم، نقش مؤثر در ارتباط با صنعت و جامعه و حضور فعال در مجامع علمی و بین المللی، خلق آثار فاخر اثر هنری کتاب تصنیف نظریه پردازی و … و ثبت اختراع اکتشاف و ابتکار بوده است.
وی خاطر نشان کرد: ۳۳۹ پژوهشگر شامل ۳۹ خانم و ۳۰۰ پژوهشگر آقا از حوزههای مختلف فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی، دامپزشکی، هنر و معماری و پزشکی معرفی شدند. بیشترین پژوهشگران معرفی شده در حوزه فنی و مهندسی بودند.
ابطحی در مورد تعداد پژوهشگران برگزیده گفت: پس از بررسی و ارزیابی پژوهشگران معرفی شده، پژوهشگران برتر این حوزه انتخاب شدند و در نهایت ۵۳ پژوهشگر در مراسم هفته پژوهش و فناوری مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. از بین این پژوهشگران برگزیده، ۱۱ نفر پژوهشگر جوان، یک نفر پژوهشگر مهارتی خواهند بود.
وی خاطر نشان کرد: در حوزه ارتباط با صنعت افرادی که دستاوردهای تقاضا محور داشتند و اثرگذار بودند نیز بررسی شدند و در نهایت ۱۰ نفر مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم در مورد هفته پژوهش گفت: برگزاری هفته پژوهش استانی و کشوری سبب میشود که مجموعه دانشگاهها، آموزش و پرورش، دانشگاههای مختلف و مدیران استانی دستگاههای اجرایی، مقوله پژوهش را دنبال کنند و باعث شود دستگاهها و ساختارهای پژوهشی در این ماه شکل بگیرد و پیگیری شود.
وی در مورد انتخاب استانهای برگزیده در هفته پژوهش گفت: برای تعیین استانهای برتر، وزارت علوم و وزارت کشور شاخصهایی تعریف کردهاند. بعضی شاخصها شامل اعتبارات جذبشده، تفاهمنامههایی که با صنعت و دانشگاه منعقد شده، تخصصی بودن و اثرگذاری پژوهشگر و کیفیت پژوهشها است و به این شکل بهترین استانها تعیین میشوند.
سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم در مورد برگزاری جشنواره تحلیل از دانشآموزان پژوهنده و مراسم زنگ پژوهش در مراسم، با بیان اینکه این بخش از هفته پژوهش هنوز خیلی شناخته نشده، گفت: آشنایی دانش آموزان با پژوهش و فناوری حتی در آینده شغلی آنها نیز تأثیر گذار است. بعد از آشنایی دانش آموزان با شرکتهای بزرگ نه الزاماً تمایل آنها به ادامه تحصیل، بلکه ایجاد فعالیتهای دانش بنیان و راهاندازی شرکتها را بیشتر میکند. آشنایی با فعالیت مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به آنها امید میدهد و حتی در انتخاب شغلی مؤثر است.
یک شکاف جنسیتی در انتخاب پژوهشگران برگزیده؛ معیارهای انتخاب بازنگری میشوند؟
سید مهدی ابطحی در پاسخ به مهر در مورد تعداد پژوهشگران مرد و زن برگزیده در جشنواره پژوهشگران و فناوران گفت: از بین پژوهشگران معرفی شده ۳۰۰ نفر آقا و ۳۹ نفر خانم هستند. پژوهشگران برگزیده نیز ۴۸ نفر آقا و ۵ نفر خانم هستند.
ابطحی با اشاره به شکاف جنسیتی که در بین تعداد پژوهشگران زن و مرد برگزیده و معرفی شده به جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران وجود دارد، گفت: در حوزه فناوری من آینده را برای خانمها میدانم. چون در شرکتهای فناور میتوانند ساعت کار را با شرایط زندگی خود هماهنگ کنند. در حال حاضر ۳۰ درصد از مسئولین شرکتهای دانشبنیان خانمها هستند و فکر میکنم این سهم در آینده بیشتر میشود.
وی ادامه داد: ولی در دانشگاهها خانمها برای کار علمی تمام وقت دچار مشکل میشوند. خروجی آنها خیلی خوب است ولی چون مسئولیت بیشتری دارند و بچهدار نیز میشوند وقفه کاری برای آنها ایجاد میشود. در شرکتهای فناور این اتفاق نمیافتد.
سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم گفت: برای جلوگیری از این مسئله باید ساختارهای دانشگاهی را بازنگری کنیم. در معیارهای علمی خط کش ما غیر قابل انعطاف است. شاید یک دلیل این اتفاق این موضوع باشد.
وی اظهار کرد: خروجی که از یک هیئت علمی آقا در چهار یا پنج سال میبینیم برای خانمها در ۶ سال اتفاق میافتد.در این رقابت خانمها بازنده خواهند بود.
ابطحی خاطر نشان کرد: شاید باید برگردیم و بازنگری کنیم. برخی خانمها دوست ندارند با معیارهای متفاوتی ارزیابی شوند. ما خانمهای شایسته ای در حوزه علمی داشتیم که گوی سبقت را از مردان ربودهاند.
وی افزود: شاید ما باید ملاکهای ارزیابی را تغییر دهیم. فول نمیدهم که این کار را انجام دهم چون یک موضوع تخصصی است ولی به واسطه این که رئیس دانشگاه بودم، این مشکل را میشناسم و به آن توجه خواهم داشت.
