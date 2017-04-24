جنگنده های آلمانی مأموریت های ناتو در استونی را انجام می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مرکز فرماندهی نیروهای دفاعی در استونی امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که جنگنده های نیروی هوائی آلمان مسئولیت پروازهای مربوط به مأموریت های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بر فراز این کشور در حوزه بالتیک را برعهده گرفته است.

در بیانیه صادره توسط مرکز فرماندهی نیروهای دفاعی در استونی آمده است: جنگنده های نیروی هوائی آلمان قرار است مأموریت محوله به ناتو در پروازهای روزانه مقرر بر فراز این منطقه را به انجام برسانند.

لازم به ذکر است، ناتو به سرکردگی آمریکا پس از تیره شدن روابط غرب با روسیه به انتقال تجهیزات و ادوات نظامی گسترده ای در حوزه بالتیک (شرق اروپا و غرب روسیه) مبادرت ورزیده است تا از این طریق بتواند به بهانه مقابله با روسیه به سیاست توسعه طلبی خود در این منطقه ادامه دهد.