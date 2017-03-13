عکس سلفی ازبک ها با تماشاگران استقلال/ کی روش تشویق شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال ایران و لوکوموتیو ازبکستان در ورزشگاه آزادی در حال برگزاری است. حاشیه های این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* سرمربی تیم ملی که بدون دستیارانش به ورزشگاه آزادی آمده بود از سوی هواداران استقلال مورد تشویق قرار گرفت.

* مهدی فنونی زاده هافبک پیشین آبی پوشان در میان هواداران نشسته بود و به شدت مورد تشویق قرار گرفت.

* هواداران استقلال مرحوم پورحیدری را مورد تشویق قرار دادند و برای او فاتحه قرائت کرد.

*مسئولان ورزشگاه آزادی بارها از هواداران استقلال خواستند از انداختن لیزر بر روی صورت دروازه بان لوکوموتیو خودداری کنند تا آبی پوشان با جریمه سنگین مواجه نشوند.

* علیرضا منصوریان در نیمه اول بارها به قضاوت داور کره ای معترض بود و چندین بار از سوی داور چهارم تذکر کرد.

* فرشید اسماعیلی پس از پایان نیمه اول به سمت هواداران رفت و مقابل آنها تعظیم کرد. هواداران او را مورد تشویق قرار داده و از او خواستار گلزنی دوباره در نیمه دوم شدند.

*بازیکنان ذخیره لوکوموتیو ازبکستان مقابل هواداران استقلال ایستاده و عکس سلفی گرفتند.