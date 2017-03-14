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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۴۱

حضور دو فیلم ایرانی در «فوروم بین المللی سینمای نوین کلکته»

حضور دو فیلم ایرانی در «فوروم بین المللی سینمای نوین کلکته»

دو فیلم ایرانی «سینما نیمکت» و «خانه ای در خیابان چهل و یکم» در «فوروم بین المللی سینمای نوین کلکته» رو پرده می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد سینمایی فارابی، فیلم های «سینما نیمکت» به کارگردانی محمد رحمانیان و «خانه‌ای در خیابان چهل و یکم» به کارگردانی حمید رضا قربانی در «فوروم بین المللی سینمای نوین کلکته» روی پرده می روند.

این دو فیلم در دوره جدید «فوروم بین‌المللی سینمای نوین» حضور خواهند داشت.

پیش از این فیلم «سینما نیمکت» در جشنواره‌هایی بین المللی چون مونترال (کانادا)، آسیایی رم (ایتالیا)، میل ولی (آمریکا)، سائوپائولو (برزیل) و گوآ (هند) و فیلم «خانه ای در خیابان چهل و یکم» در جشنواره هایی بین المللی چون سائوپائولو (برزیل)، مِد فیلم (ایتالیا) و بنگلور (هند) با پخش کنندگی بنیاد سینمایی فارابی به نمایش در آمده اند.

دوره جدید «فوروم بین‌المللی سینمای نوین» از ۷ تا ۱۳ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ در کشور هند برگزار می‌شود.

کد مطلب 3932233

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    نظرات

    • علی صحابی IR ۱۲:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      نحوه خبررسانی سایت بسیار عالی است تشکر از سایت خوبتون

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