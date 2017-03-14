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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۱۰

فرمانده سپاه خارگ خبر داد؛

حضور چهره ماندگار دفاع مقدس در جزیره خارگ

حضور چهره ماندگار دفاع مقدس در جزیره خارگ

بوشهر - فرمانده سپاه ثارالله خارگ از حضور چهره ماندگار دفاع مقدس در جزیره خارگ خبر داد.

کریم دانش‌آموز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز چهارشنبه این هفته جزیره خارگ میزبان چهره ماندگار و پرافتخار دفاع مقدس سردار سرتیپ پاسدار حاج علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین است.

وی افزود: برنامه کاری ایشان در این سفر حضور در یادمان شهدای گمنام، سخنرانی در یادواره شهد اهل سنت و بازدید از برنامه‌ها و اماکن راهیان نور است.

فرمانده سپاه ثارالله بیان داشت: نامبرده علاقه وافری به بسیجیان و مردم خارگ داشته و همواره پیگیر موضوعات خارگ بوده و شروع عملیات راهیان نور دریایی در سطح کشور نیز با ابتکار ایشان و برای اولین بار از جزیره خارگ شروع شد.

سرهنگ دانش‌آموز از مردم جزیره خارگ درخواست کرد که با حضور خود در مراسماتی که با حضور ایشان تشکیل می‌شود، قدرشناسی خود را نسبت به قهرمانان واقعی سرزمین خود نشان دهند.

کد مطلب 3932295

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