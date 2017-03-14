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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۵۲

وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران خبر داد:

افتتاح چند بیمارستان جدید طی ماه های آینده در خراسان رضوی

افتتاح چند بیمارستان جدید طی ماه های آینده در خراسان رضوی

فریمان - وزیر بهداشت گفت: طی چند ماه آینده چند بیمارستان دیگر در مشهد و شهرستان های خراسان رضوی به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگارمهر، سیدحسن قاضی زاده هاشمی پس از افتتاح بیمارستان حضرت زهرا(س) شهرستان فریمان در جمع خبرنگاران به برنامه های دولت در حوزه نظام سلامت اشاره کرد و گفت: بهره برداری از بیمارستان ها و مراکز درمانی در راستای طرح تحول سلامت به انجام  می رسد و این روند ادامه دارد.

وی تاکید کرد: این اقدامات در خراسان رضوی نیز به انجام رسیده به صورتی که علاوه بر بیمارستان حضرت زهرا(س) که امروز در فریمان به بهره برداری رسید،طرح توسعه بیمارستان امام رضا(ع) نیز هفته گذشته با حضور رئیس جمهور در مشهد تکمیل و ارائه خدمات به بیماران آغاز شد.

قاضی زاده خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته هزار تخت بیمارستانی در خراسان رضوی دایر شده و بزودی شاهد بهره برداری از بیمارستان اکبر در مشهد وبیمارستان های شهرهای درگز، گناباد و صالح آباد  نیزخواهیم بود.

کد مطلب 3932357

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