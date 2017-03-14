تدارک ۴ هزار و ۹۶۱ صندلی-سفر در بندر شهید حقانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدمحسنی از تمهیدات نوروزی بزرگترین پایانه مسافری دریاییکشور خبر داد و گفت: ظرفیت فوقالعادهای برای جابهجایی مسافران دریایی از طریق ۴۷ فروند شناور موجود فراهم شده و در حال حاضر ظرفیت شناورها در بندر شهید حقانی به ۴ هزار و ۹۶۱ صندلی-سفر رسیده است.
محسنی بابیان اینکه بندر شهید حقانی به ویترین خدمات حوزه اجتماعی و گردشگری در زیرمجموعه وزارت راه و سازمان بنادر تبدیلشده است، گفت: برای مسافران نوروز ۹۶ بهترین خدمات سفرهای دریایی در مسیرهای داخلی و خارجی ارائه میشود.
وی با اشاره به راهاندازی دفتر صدور روادید الکترونیکی در پایانه مسافری بینالمللی بندر شهید باهنر، افزود: برای اولین بار است که در یکی از بنادر کشور دفتر صدور روادید دایر میشود و با افتتاح این دفتر برای تبعه ۱۸۰ کشور جهان میتوانیم روادید صادر کنیم که در آستانه نوروز ۹۶ کمک بزرگی به توسعه گردشگری، رونق مسافرتهای دریایی و حضور در میادین بینالمللی میکند.
محسنی مقاصد بندر شهید حقانی را جزایر قشم و هرمز عنوان کرد و گفت: پیشبینی می کنیم امسال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی جابجایی مسافران دریایی را داشته باشیم، در حال حاضر ظرفیت شناورها در بندر شهید حقانی به ۴ هزار و ۹۶۱ صندلی سفر رسیده است و روزانه میتوانیم تا ۵۰ هزار نفر مسافر را از بندرشهید حقانی به مقاصد تعیین شده جابجا کنیم و ظرفیت چند هزار نفری نیز در بندر باهنر داریم.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر، گفت: ظرفیت فوقالعادهای برای جابهجایی مسافران دریایی از طریق ۴۷ فروند شناور موجود فراهم شده است، درحال حاضر ۴۷ کشتی از بندر شهید حقانی به سمت هرمز و قشم با ظرفیت ۴ هزار و ۹۶۱ صندلی در حرکت است که به نسبت نوروز سال گذشته ۳۰۰ صندلی- سفر افزایش داشتهایم.
محسنی درباره مسیرهای خارجی دریایی نیز، گفت: خط دریایی بندرعباس – شارچه و بندرعباس – عمان به مسافران خارجی نیز خدمات ارائه میدهد و امسال برای اولین بار است که خط دریایی بندرعباس- عمان را در نوروز داریم.
وی دفتر فروش آنلاین بلیت سفرهای دریایی و احداث دفاتر خدماتی در خود پایانه را از دیگر خدمات ارائهشده به مسافران نوروزی دانست و گفت: ایستگاه دوچرخهسواری با ظرفیت ۱۰۰ دوچرخه در بندر هرمز دایر شده است که گردشگران میتوانند برای گشت دور جزیره از این دوچرخهها استفاده کنند.
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